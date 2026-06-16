Sanidad saca a repesca 23 plazas MIR en Extremadura que ya habían sido adjudicadas

23 plazas MIR ofertadas en Extremadura tendrán que cubrirse de nuevo después de que las personas que las habían elegido en la adjudicación ordinaria no se hayan incorporado finalmente a sus destinos o hayan renunciado a ellos. El Ministerio de Sanidad ha abierto ahora una nueva fase extraordinaria para intentar adjudicar esos puestos.

De las 98 plazas MIR de Familia que se ofertaron este año en la región y que inicialmente fueron elegidas por los aspirantes, 20 han quedado vacantes. Eso significa que vuelve a quedar libre aproximadamente una de cada cinco plazas de esta especialidad. En el conjunto de la oferta MIR extremeña, que ascendía a 233 plazas, son 23 los puestos que tendrán que cubrirse de nuevo mediante esta convocatoria extraordinaria.

La mayor parte de estas plazas que han quedado libres pertenecen a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. En concreto, hay tres en Cáceres, una en Mérida, cuatro en Badajoz, una en Navalmoral de la Mata, siete en Don Benito-Villanueva de la Serena, una en Coria y tres en Plasencia.

A esas plazas se suman tres vacantes MIR en el Hospital Universitario de Cáceres, en las especialidades de Hematología y Hemoterapia, Anatomía Patológica y Cirugía Pediátrica. Además, también vuelve a ofertarse una plaza de Radiofarmacia, dentro de la Formación Sanitaria Especializada.

Plazo hasta el jueves

Los aspirantes interesados deberán presentar su solicitud a través de la página web del Ministerio de Sanidad. En ella tendrán que seleccionar, por orden de preferencia, las plazas incluidas en esta convocatoria extraordinaria.

El plazo ha comenzado este martes, 16 de junio, a las 09.00 horas y terminará a la misma hora del jueves, 18 de junio. Ese mismo día se celebrará el acto de adjudicación telemático, que continuará hasta que se agoten las plazas ofertadas en cada titulación.

Quienes obtengan una de estas plazas deberán incorporarse al centro o unidad docente correspondiente los días 29 y 30 de junio de 2026.

Plazas ya elegidas

Esta nueva adjudicación llega después de que la Junta de Extremadura anunciara el pasado 27 de mayo que la comunidad había cubierto, por segundo año consecutivo, las 320 plazas de Formación Sanitaria Especializada ofertadas este año. Aquel dato hacía referencia a la primera adjudicación, es decir, al momento en el que los aspirantes eligieron plaza.

Entonces, la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, señaló que Extremadura había cumplido "un año más" el objetivo de cubrir toda la oferta disponible y dio la bienvenida a los residentes. La Junta vinculó ese resultado a su estrategia para captar y fidelizar profesionales sanitarios en la región, especialmente en un contexto en el que la falta de médicos y especialistas sigue siendo uno de los principales retos del sistema público.

Lo que ha ocurrido después es que una parte de esos adjudicatarios no se ha incorporado finalmente, una situación habitual en estos procesos, lo que obliga ahroa al Ministerio de Sanidad a abrir una fase extraordinaria para intentar cubrir los puestos que han quedado libres.