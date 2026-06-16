Seis millones para ayudar a los jóvenes extremeños a pagar el alquiler durante dos años

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la convocatoria de las ayudas estatales del programa Bono Alquiler Joven, correspondiente a las anualidades de 2026 y 2027, con un presupuesto de seis millones de euros. La medida está dirigida a jóvenes de hasta 35 años y busca facilitar el pago del alquiler de una vivienda o de una habitación durante un periodo de dos años.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha defendido que esta convocatoria supone un paso "fundamental" para apoyar la emancipación juvenil en la región. "Desde la Junta lo que queremos es que los extremeños puedan desarrollar su proyecto de vida en nuestra región y somos conscientes de que resulta fundamental disponer de una vivienda para ello".

Las ayudas podrán solicitarse entre el 15 de julio y el 15 de octubre. Según la convocatoria autorizada por el Ejecutivo regional, podrán optar a ellas las personas físicas con una edad igual o inferior a 35 años que tengan una fuente regular de ingresos y sean titulares, o estén en condiciones de suscribir, un contrato de arrendamiento de una vivienda, un contrato de arrendamiento de una habitación o un contrato de cesión de uso de una vivienda o habitación que constituya su residencia habitual y permanente.

Requisitos de acceso

La convocatoria establece que las personas integrantes de la unidad de convivencia no podrán ser propietarias o usufructuarias de otra vivienda en España. Además, sus ingresos anuales deberán ser iguales o inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Ese umbral se elevará hasta 3,5 veces el Iprem en el caso de que convivan dos personas jóvenes beneficiarias en la vivienda, y hasta cuatro veces el Iprem cuando sean tres o más. El precio del arrendamiento o de la cesión de uso de la vivienda deberá ser igual o inferior a 600 euros mensuales, mientras que, en el caso de una habitación, el límite se fija en 300 euros al mes.

Manzano ha enmarcado esta convocatoria dentro de la estrategia autonómica de vivienda, que pasa, según ha señalado, por construir más vivienda, movilizar suelo, facilitar el acceso a los jóvenes y reforzar la seguridad jurídica. "Tenemos una estrategia muy clara", ha afirmado la portavoz, que ha vinculado estas medidas al objetivo de que los jóvenes puedan iniciar o consolidar su proyecto vital en Extremadura.

El límite de 600 euros

La portavoz ha reconocido, no obstante, que al tratarse de un programa nacional el Bono Alquiler Joven presenta algunas limitaciones, especialmente por el tope de 600 euros mensuales fijado para el alquiler de una vivienda. Manzano ha advertido de que ese umbral puede dejar fuera a muchos jóvenes por la evolución actual del mercado.

"Cuando aprobamos determinadas convocatorias lo primero que tenemos que ver es cuál es la situación real del mercado", ha indicado. En este sentido, ha reclamado al Estado que revise esos límites para adaptar el programa a los precios actuales.

Manzano ha señalado que desde la comunidad autónoma se examina la realidad del mercado antes de poner en marcha sus medidas para intentar llegar "a todos los usuarios posibles", y ha pedido al Gobierno central que actúe con el mismo criterio al articular este tipo de ayudas.

Plan Hábitat y Aval Joven

La portavoz también ha destacado que la Junta sigue avanzando en el Plan Hábita, con más de 3.500 viviendas proyectadas. Según ha detallado, en estos momentos se está tramitando la cesión de suelo por parte de 50 municipios y hay 782 viviendas en fase de redacción de proyectos dentro de este plan.

A esta línea de actuación se suma el Aval Joven, una herramienta puesta en marcha en julio de 2024 que permite financiar hasta el 95% de la compra de la primera vivienda. Desde entonces, se han concedido 1.424 avales, con los que se ha ayudado a 2.222 familias a adquirir su vivienda.

Manzano ha avanzado además que, como novedad en los presupuestos autonómicos de 2026, este aval se ampliará a las familias numerosas, además de mantenerse para las personas jóvenes. La partida prevista para este instrumento alcanza también los seis millones de euros.

La portavoz ha añadido que estas medidas se completan con distintas rebajas fiscales y con la simplificación de trámites en colaboración con ayuntamientos y promotores. El objetivo, ha insistido, es facilitar el acceso a la vivienda en un contexto especialmente complicado para los jóvenes y otros colectivos vulnerables.

La Junta ha vinculado esta política al cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española, que recoge la necesidad de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna.