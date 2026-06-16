La tauromaquia pasa de 297.500 euros a 1,78 millones en Extremadura, según PACMA

El partido animalista PACMA ha cargado contra el aumento de las partidas que, según la formación, el Gobierno de coalición de PP y Vox en Extremadura prevé destinar a la tauromaquia en el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026.

La organización sostiene que la dotación para el sector taurino alcanzará los 1,78 millones de euros, frente a los 297.500 euros recogidos en las cuentas del ejercicio anterior. Ese cambio supondría, según PACMA, un incremento cercano a los 1,5 millones de euros de dinero público y una subida del 500%.

La formación animalista enmarca esta decisión dentro de una apuesta política por el sector taurino que, además, incluiría la promoción de su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) en Extremadura.

"Cantidades millonarias" frente a recortes sociales

PACMA considera "indecente" que se destinen "cantidades millonarias de dinero público" a una actividad que define como "basada en el sufrimiento animal", mientras, según denuncia, se aplican "importantes recortes en políticas sociales y de cooperación".

Entre esos recortes, la organización cita la reducción del presupuesto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), que pasaría de 11 millones a menos de 3 millones de euros, de acuerdo con los datos aportados por el partido en una nota de prensa.

El presidente de PACMA, Javier Luna, ha afirmado que "resulta incomprensible que un gobierno alegue falta de recursos para proyectos solidarios mientras multiplica las subvenciones a la tauromaquia". "Estamos viendo cómo se utiliza el dinero de todos los extremeños para mantener artificialmente una industria que cada vez cuenta con menos respaldo social", ha señalado.

Rechazo a la declaración como BIC

Luna también ha cuestionado la intención de "blindar" la tauromaquia como Bien de Interés Cultural. A su juicio, "ninguna administración debería proteger como patrimonio una actividad basada en la tortura y muerte de animales". "Lo que merece protección es la empatía, no la crueldad convertida en espectáculo", ha añadido.

La organización animalista sostiene que la tauromaquia depende "cada vez más" de las subvenciones públicas para mantenerse y reclama a la Junta de Extremadura que abandone las políticas de apoyo al sector taurino.

PACMA exige que esos recursos se redirijan a servicios públicos, protección animal y proyectos con "verdadero interés social". La crítica se produce en plena tramitación del proyecto presupuestario autonómico para 2026, un documento que marcará las prioridades de gasto del Ejecutivo regional para el próximo ejercicio.