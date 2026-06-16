La Universidad de los Mayores estudia nuevas sedes con preinscripciones en tres municipios extremeños

La Universidad de los Mayores de Extremadura estudia crecer con nuevas sedes en la región. La Universidad de Extremadura (UEx) y la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta abrirán un periodo extraordinario de preinscripción en tres municipios para conocer si existe demanda suficiente que permita ampliar el programa.

El proceso se desarrollará entre el 16 y el 30 de junio en los ayuntamientos de Navalmoral de la Mata, Villafranca de los Barros y Montijo. Se trata de tres localidades cuyos vecinos han venido desplazándose hasta ahora a las sedes más próximas para poder participar en esta iniciativa formativa dirigida a personas mayores de 55 años.

La decisión llega en un momento de crecimiento del programa, que ya ha superado las 2.000 solicitudes de matrícula para el curso 2026/2027, cuando el plazo ordinario de inscripción permanece todavía abierto hasta el 19 de junio. El pasado curso, la Universidad de los Mayores alcanzó más de 4.000 matriculaciones, una cifra que confirma su consolidación como una de las principales propuestas de aprendizaje permanente y envejecimiento activo en Extremadura.

Las sedes

Actualmente, la UMEx cuenta con sedes en Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida, Plasencia, Villanueva de la Serena y Zafra. La posible incorporación de Navalmoral, Villafranca y Montijo dependerá del número de personas interesadas que formalicen esta preinscripción extraordinaria.

El objetivo de la UEx y de la Junta es conocer el volumen real de alumnado potencial en estas localidades. En caso de alcanzarse una demanda suficiente que garantice la viabilidad de las nuevas sedes, ambas instituciones trabajarán con los ayuntamientos implicados para hacer posible su puesta en marcha.

La Universidad de los Mayores está dirigida a personas mayores de 55 años que desean seguir aprendiendo, ampliar conocimientos, fortalecer relaciones sociales y disfrutar de la experiencia universitaria. No es necesario contar con una titulación previa ni superar pruebas de acceso.

Formación

La oferta académica se estructura en cinco cursos de grado y un curso de posgrado, con clases dos días a la semana en horario de tarde. Las materias abarcan ámbitos muy diversos, desde humanidades y patrimonio hasta salud, economía, ciencia, tecnología o derecho. En el actual curso se han impartido asignaturas relacionadas con el derecho para la vida cotidiana, la geopolítica, la cultura grecolatina, la historia de la jardinería, las nuevas tendencias tecnológicas, la biodiversidad, el patrimonio histórico cultural de Extremadura, la medicina legal, la arqueología extremeña o la literatura.

Además de la actividad lectiva, la Universidad de los Mayores incluye actividades culturales, excursiones y encuentros organizados junto al alumnado, lo que refuerza su dimensión social. Al finalizar los estudios, los participantes reciben un diploma expedido por la Universidad de Extremadura, aunque esta acreditación no habilita para el ejercicio profesional.

La institución académica nació en el curso 1998/1999 y desde entonces se ha consolidado como un referente regional en la formación a lo largo de toda la vida. La matrícula anual para el próximo curso tiene un coste de 92 euros en los estudios de grado y de 112 euros en el posgrado. También existe un sistema de becas para la exención de tasas destinado a las personas que cumplan los requisitos establecidos.

Por último, cabe indicar que la matrícula puede formalizarse tanto por vía telemática como de forma presencial en la sede en la que se desee cursar el programa. La propia UEx advierte en la documentación del próximo curso de que, debido al incremento de alumnado, la organización podrá adaptar días, horarios y aulas en función de las necesidades de cada sede y de las limitaciones de espacio.