120 motoristas de la Guardia Civil recorren desde Extremadura más de 850 kilómetros en su recta final de formación

Las carreteras de Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Toledo y Madrid se llenan estos días del amarillo y verde característico de los motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Un total de 120 motocicletas participan en una marcha de larga duración organizada por la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida, dentro de la fase final de formación de los alumnos del XI Curso de la Especialidad de Tráfico, modalidad Motorista.

El recorrido, que partió este miércoles desde las instalaciones de la Escuela de Tráfico en Mérida, forma parte de los últimos adiestramientos prácticos de conducción en motocicleta antes de la finalización del curso. Durante dos jornadas, los participantes recorrerán alrededor de 850 kilómetros por vías de Extremadura, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

Junto a los alumnos participan profesores e instructores de la Escuela, además de varios vehículos de apoyo. Entre ellos figuran un furgón taller y una ambulancia de soporte vital básico, destinados a garantizar la seguridad y asistencia durante todo el desplazamiento.

Esta actividad permite a los futuros motoristas de la Agrupación de Tráfico poner en práctica las habilidades adquiridas durante su periodo de formación, especialmente en conducción prolongada, coordinación en grupo y circulación por distintos tipos de carreteras.

Noticias relacionadas

El XI Curso de la Especialidad de Tráfico, modalidad Motorista, tiene previsto finalizar el próximo 30 de junio en Mérida. Ese día, los alumnos recibirán el título que les habilitará para solicitar destino en unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.