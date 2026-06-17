El alquiler se dispara en Don Benito y Plasencia mientras Extremadura suma 30 meses de subidas

El precio de la vivienda en alquiler en Extremadura registró en mayo una subida interanual del 7,2%, hasta situarse en 7,57 euros por metro cuadrado al mes, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. La comunidad acumula ya 30 meses consecutivos, dos años y medio, con incrementos interanuales en el mercado del alquiler, aunque en mayo experimentó una ligera caída mensual del 0,5%.

El alquiler se modera, pero sigue en niveles elevados

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, explica que “tras varios años de fuertes incrementos, las rentas en Extremadura encadenan ya 30 meses alejadas de las subidas de doble dígito y registran un crecimiento interanual del 7,2%”. Matos advierte, no obstante, de que esta desaceleración anual no supone una bajada estructural de los precios, ya que el alquiler continúa en niveles históricamente muy elevados y la oferta disponible sigue siendo insuficiente para atender la demanda.

En el conjunto nacional, Extremadura se mantiene como la comunidad autónoma con el precio del alquiler más bajo de España, con 7,57 euros por metro cuadrado al mes, muy por debajo de la media nacional, situada en 14,76 euros. El precio extremeño se encuentra un 48,7% por debajo de la media española, pese a que la región figura entre las comunidades donde el alquiler continúa creciendo en tasa interanual.

Badajoz y Cáceres mantienen subidas similares

Por provincias, Badajoz registró en mayo una subida interanual del 7,2%, mientras que Cáceres experimentó un incremento del 6,9%, según el informe de Fotocasa. En términos de precio, Cáceres se situó ligeramente por encima, con 7,63 euros por metro cuadrado al mes, frente a los 7,48 euros por metro cuadrado de Badajoz.

La evolución mensual fue negativa en ambas provincias, con una caída del 0,8% en Badajoz y del 0,5% en Cáceres. Aun así, los datos reflejan que el mercado extremeño mantiene una tendencia alcista de fondo en comparación con los precios registrados hace un año.

Don Benito lidera las subidas municipales

En el análisis por municipios, Don Benito encabeza las subidas interanuales del alquiler en Extremadura, con un aumento del 22,8%, seguido de Plasencia, donde las rentas crecieron un 11,7%. También registraron incrementos destacados Badajoz capital, con un 10,3%, y Cáceres capital, con un 5,2%, lo que confirma la presión sobre el alquiler en varias ciudades de referencia de la comunidad.

En el lado contrario, Mérida y Almendralejo fueron los dos municipios analizados donde el precio del alquiler bajó en comparación con mayo de 2025. La capital autonómica registró un descenso interanual del 1,0%, mientras que Almendralejo anotó una caída del 2,4%.

Badajoz capital, la ciudad más cara para alquilar

Badajoz capital fue en mayo el municipio extremeño con el precio del alquiler más alto, con 8,58 euros por metro cuadrado al mes, por delante de Cáceres capital, con 8,23 euros. Les siguieron Trujillo, con 7,45 euros; Mérida, con 7,08 euros; Plasencia, con 7,07 euros; Navalvillar de Pela, con 6,81 euros; y Navalmoral de la Mata, con 6,72 euros.

Entre los municipios con precios más contenidos se situaron Don Benito, con 6,58 euros por metro cuadrado; Almendralejo, con 6,54 euros; y Jarandilla de la Vera, con 5,06 euros. La diferencia entre los principales núcleos urbanos y las localidades con menor precio muestra la diversidad del mercado del alquiler en Extremadura, aunque la presión de la demanda sigue presente en buena parte del territorio.