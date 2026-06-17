La Junta blinda la ley LGTBI extremeña y asegura que no se tocará pese al pacto con Vox

La ley LGTBI extremeña seguirá intacta. Ese es el mensaje que la Junta de Extremadura ha querido lanzar este miércoles en Mérida, en plena presentación de la campaña institucional del Orgullo LGTBIQ+ 2026 y después del pacto de gobierno entre PP y Vox. La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, ha defendido que las políticas del colectivo están "blindadas" con María Guardiola al frente del Ejecutivo regional y ha insistido en que no habrá "ni un solo paso atrás" en derechos.

Sánchez Vera ha asegurado que "en ningún momento" se ha planteado modificar o derogar la norma autonómica, ni esa posibilidad forma parte del acuerdo de gobierno con Vox. Según ha recalcado, las competencias en esta materia dependen de Presidencia de la Junta, desde donde se seguirá "trabajando, protegiendo e implementando políticas públicas" para luchar contra cualquier forma de violencia, discriminación o rechazo que puedan sufrir las personas LGTBI en Extremadura.

La responsable regional ha subrayado que la defensa de estos derechos no pertenece "a la derecha ni a la izquierda", sino al ámbito de los derechos humanos y fundamentales. A su juicio, todas las personas deben poder vivir "en libertad, con dignidad, en igualdad, con seguridad y sin miedo", con independencia de su orientación sexual, identidad o expresión de género.

La campaña

Durante la presentación, Sánchez Vera ha enmarcado la campaña institucional del Orgullo LGTBIQ+ 2026, que este año lleva por lema ‘Ser, estar, existir’, en una doble vertiente: celebrar los avances logrados durante décadas por el colectivo y reivindicar que todavía persisten situaciones de discriminación, violencia, rechazo y odio. La iniciativa busca trasladar un mensaje "sencillo pero muy poderoso" como que todas las personas tienen derecho "a ser y a sentir como quieran".

En este sentido, ha informado de que la campaña se difundirá durante las próximas semanas a través de cuñas de radio, prensa escrita y digital, redes sociales y autobuses urbanos. Además, a partir del 24 de junio se desplegará una lona con la imagen de la campaña en la fachada de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, en Mérida.

Sánchez Vera ha destacado también algunas de las medidas impulsadas por el actual Ejecutivo autonómico, como las campañas institucionales con motivo del Orgullo LGTBIQ+, la colocación de la bandera del colectivo en el edificio de Presidencia de la Junta los días 17 de mayo y 28 de junio y la revitalización del Observatorio Extremeño contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.

Prioridad nacional

Preguntada por la posible aplicación de la prioridad nacional al colectivo migrante LGTBI, una de las líneas defendidas por Vox en otros ámbitos, la secretaria general ha negado que exista ninguna instrucción en ese sentido dentro de las competencias de su departamento. "No tengo ningún tipo de noticias, no existe ningún tipo de instrucción", ha señalado Sánchez Vera, quien ha insistido en que la prioridad del Gobierno extremeño es “la defensa a ultranza de los derechos de cualquier persona”.

En este sentido, la responsable regional ha remarcado que el Ejecutivo protegerá también al colectivo migrante LGTBI e impulsará políticas dirigidas a garantizar sus derechos, al tratarse de "derechos humanos y derechos fundamentales". "Las políticas de igualdad, de violencia de género, de conciliación y corresponsabilidad y del colectivo LGTBIQ+ están blindadas", ha concluido. Según ha explicado, blindar significa seguir trabajando para reforzar y garantizar la efectividad de los derechos del colectivo en Extremadura.