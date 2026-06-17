Las campañas de vacunación volverán a los colegios de Extremadura con la gripe y el VPH

Las campañas de vacunación volverán a los colegios extremeños a partir del próximo curso. La Consejería de Salud y Atención a la Dependencia ultima una estrategia para empezar a inmunizar a los menores de gripe y VPH directamente en las aulas a partir del año 2027.

La titular del ramo, Sara García Espada, ya lo avanzó en su primera comparecencia en la Asamblea de Extremadura y la presidenta de la Junta, María Guardiola, lo anunció anoche los XXI Premios a la Administración Sanitaria, unos galardones organizados por Redacción Médica con la colaboración de Carburos Médica, Asisa, Abbott y Biogen que han reconocido a Guardiola con el 'Premio Especial Presidente Autonómico'.

XXI Entrega de premios a la Administración Sanitaria de Redacción Médica. / Juntaex

"Vamos a dar un paso importante en la vacunación frente a la gripe de los menores de entre los 6 y los 11 años, con la vacunación intranasal, que se realizará en los propios centros educativos alcanzando, de forma pionera, toda la etapa escolar de Primaria", ha explicado Guardiola. A la espera de ultimar la estrategia, la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia no ofrece más datos.

Hoja de ruta

La medida forma parte de la hoja de ruta de salud pública que el departamento que dirige Sara García Espada quiere desplegar durante esta legislatura, con un enfoque más preventivo y accesible. "Iniciaremos la vacunación de la gripe en los colegios y a partir del 2027 tenemos prevista la vacunación del VPH en centros educativos y la ampliación de edad de rescate", señaló García Espada durante su comparecencia en la Asamblea.

García Espada promete incorporar "al menos" 1.500 sanitarios más en esta legislatura / ASAMBLEAEX.ES

La medida busca acercar las vacunas a los menores y a sus familias, facilitar la cobertura y reducir barreras logísticas, especialmente en una comunidad con dispersión territorial. La consejera ha enmarcado este paso en una salud pública "más preventiva, más científica, más accesible y más innovadora".

Del colegio a los centros sanitarios

La vuelta de la vacunación a los colegios tiene un precedente en Extremadura. La vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH) comenzó a administrarse en centros educativos en 2007, con autorización previa de las familias y equipos sanitarios desplazados a los colegios para facilitar la cobertura. Ese modelo se mantuvo como campaña específica hasta 2021, cuando el SES decidió trasladar la vacunación a la revisión pediátrica de los 12 años a partir de 2022, en centros de salud y consultorios, al considerar que la pauta estaba ya plenamente incorporada al calendario vacunal.

Ahora, el anuncio de Sara García Espada supone recuperar el colegio como espacio de vacunación. Primero con la gripe, cuya dosis intranasal se administrará a menores de 6 a 11 años, y desde 2027 también con el VPH, en un momento en el que la vacuna se administra ya a niños y niñas de 12 años en una única dosis, con ampliación de cobertura hasta los 18 años para quienes no estén vacunados.

Más vacunas en calendario

García Espada ha defendido que la política de vacunación ha sido una de las líneas reforzadas por el Ejecutivo autonómico desde 2023. Ha recordado que una de sus primeras decisiones como consejera fue la implantación de la vacuna frente al VRS, causante de la bronquiolitis, para todos los bebés nacidos en la temporada correspondiente.

Desde entonces, según ha detallado, Extremadura ha incorporado la meningitis tetravalente en niños, la vacuna intranasal de la gripe infantil, la gripe de alta carga en mayores, con bajada progresiva de la edad hasta los 60 años, y ha dado en 2025 un salto con el neumococo 20, la inclusión universal del rotavirus, la simplificación y ampliación de la vacuna del VPH y el refuerzo frente al herpes zóster.

La consejera también ha destacado que Extremadura ha sido pionera en la campaña 2025-2026 al incluir la vacunación frente al VRS en las residencias de mayores. La responsable de Salud ha vinculado esta ampliación del calendario vacunal al incremento presupuestario en salud pública. Según ha indicado, el presupuesto destinado a vacunas ha pasado de 7 a 14,3 millones de euros, una cifra que, a su juicio, permite avanzar hacia una prevención más amplia.