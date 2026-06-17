Continúa la ola de calor: Vegas del Guadiana y Villuercas y Montánchez, en alerta amarilla por altas temperaturas este jueves

Continúa la ola de calor en Extremadura. Las comarcas de Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y Villuercas y Montánchez, en la de Cáceres, estarán de nuevo este jueves, día 18, con aviso amarillo por altas temperaturas, que podrían llegar a los 37 y 36 grados, respectivamente.

Los avisos se iniciarán a las 13.00 horas y finalizarán a las 21.00 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La jornada de este jueves estará marcada por el calor y la inestabilidad. El cielo estará poco nuboso al principio, pero aumentará la nubosidad con el paso de las horas y por la tarde se esperan chubascos y tormentas, que podrían ser localmente fuertes.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán con pocos cambios, con máximas muy altas en la depresión del Guadiana: hasta 37 grados en Badajoz y 36 en Cáceres. El viento será variable, aunque no se descartan rachas fuertes en zonas de tormenta.

Resto del país

En el conjunto del país, el calor pondrá este jueves en aviso a diez comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que Asturias y Cantabria estarán también en aviso por lluvias y tormentas, y Castilla y León, por tormentas.

En concreto, los avisos por calor estarán en Córdoba, Jaén y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca; Burgos; Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra; Álava y Guipúzcoa, y Ribera del Ebro de La Rioja.

Además, habrá avisos por tormentas en León, Palencia y Zamora; Suroccidental asturiana y Central y Valles Mineros; y por lluvias y tormentas en Cordillera y Picos de Europa, y Liébana.

De este modo, Aemet ha indicado que la influencia de las altas presiones estabilizará este jueves el tiempo en buena parte de la Península y Baleares. En Andalucía, el tercio este, Baleares y el Cantábrico oriental habrá cielos poco nubosos o despejados. En cambio, en los litorales del norte y de Cataluña se esperan nubes bajas desde la mañana, aunque con tendencia a despejar.

A partir del mediodía, el pronóstico recoge que se desarrollará nubosidad de evolución en el interior. Por ello, se prevén chubascos y tormentas, con posibles rachas de viento muy fuertes, en la cordillera Cantábrica, el oeste de la meseta norte y, menos probables, en Extremadura y los Pirineos. Mientras tanto, los cielos en Canarias estarán con intervalos de nubes en el norte, que pueden dejar algo de precipitación, y despejados en el sur.

Termómetros

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal ha señalado que las máximas subirán ligeramente en la cornisa cantábrica; descenderán en el litoral atlántico gallego, el interior de Cataluña y de la Comunidad Valenciana y el oeste de Castilla y León, y se mantendrán sin cambios en el resto. Por su parte, las mínimas subirán ligeramente de forma generalizada.

En este marco, se podrán superar los 34-35ºC en el interior del País Vasco, los 35-36ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste, los 36-38ºC en el noreste y los 38-39ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. De hecho, en esta última zona se podrían llegar a los 40ºC. Todo ello con noches tropicales, en las que no se bajará de 20ºC, en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos. Por otro lado, se esperan pocos cambios en las temperaturas en los archipiélagos.

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Por lo demás, Aemet ha indicado que mañana el viento en los litorales estará determinado por el régimen de brisas. De este modo será flojo en general, moderado en el sureste y con posibles rachas muy fuertes en el Estrecho. En el tercio oriental será de componente este y flojo, y en el resto, variable y también flojo. En Canarias el viento será de componente norte, moderado en zonas expuestas.