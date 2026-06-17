Educación
La Junta abre la convocatoria de 303 plazas en residencias universitarias para el próximo curso
Las solicitudes podrán realizarse para centros de Badajoz, Cáceres y Plasencia, con plazas dirigidas a universitarios y alumnado de Formación Profesional Superior
La Junta de Extremadura ofertará un total de 303 plazas en sus residencias universitarias para el curso académico 2026/2027, según recoge la orden publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).
La convocatoria incluye plazas en cuatro centros repartidos por la región. En concreto, se ofertan 80 plazas en la residencia Juan XXIII de Badajoz, 95 en la Diego Muñoz Torrero de Cáceres, 84 en la Mario Roso de Luna de Cáceres y 44 en la residencia del Complejo Educativo de Plasencia.
Estas plazas están dirigidas a alumnado universitario, estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior, Cursos de Especialización de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. También podrán acceder estudiantes universitarios vinculados a programas de movilidad, colaboración, investigación o desarrollo de la Universidad de Extremadura.
Función social
Con esta convocatoria, el Ejecutivo regional busca facilitar el acceso a la educación superior y aprovechar los recursos residenciales disponibles. La Junta defiende que estas residencias cumplen una función social al ayudar a estudiantes que, por motivos económicos o de residencia, podrían encontrar más dificultades para continuar sus estudios.
Además del alojamiento, las residencias ofrecen un entorno orientado a la formación y la convivencia, con la posibilidad de participar en actividades recreativas, culturales y formativas complementarias a la actividad académica.
Según ha señalado la Administración regional, esta red de residencias refuerza su papel como instrumento para corregir desigualdades y apoyar especialmente al alumnado con menos recursos económicos.
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