Cotrina sitúa la prórroga de Almaraz más cerca y defiende que Extremadura “está por encima de todo”

El secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, ha mantenido reuniones este miércoles con representantes de la plataforma ciudadana ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’, Foro Nuclear y el comité de empresa de la Central Nuclear de Almaraz en el consistorio de esta localidad cacereña. El dirigente socialista se mostró convencido de que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) será favorable y abrirá el camino al visto bueno definitivo del Gobierno de España a la prórroga de la instalación.

Cotrina defiende la continuidad de la central

En declaraciones a los medios, Cotrina aseguró que su posición sobre Almaraz no ha variado y defendió que la central siga operando siempre que se cumplan las condiciones fijadas para su continuidad. “Hoy solo he repetido lo que llevamos mucho tiempo diciendo, sí a la prórroga de la central, aunque sabemos que esa postura disguste al PP y a Guardiola, pero yo soy un líder que no va a caer en el populismo, ayer, hoy y siempre hemos mantenido el mismo relato”, afirmó. El secretario general del PSOE extremeño insistió en que no ve motivos para que el dictamen técnico del CSN sea negativo y situó su publicación a lo largo del mes de julio.

Álvaro Sánchez Cotrina (derecha de la imagen) conversa con Raquel Medina, secretaria general del Grupo Socialista en la Asamblea, Juan Antonio Díaz Agraz, alcalde de Almaraz (centro), y Fernando Sánchez, presidente de ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’. / PSOE

Cotrina recordó que el Gobierno central condiciona la renovación a tres requisitos: el aval técnico del Consejo de Seguridad Nuclear, que la prolongación de la vida útil no suponga una carga adicional para los consumidores eléctricos y que contribuya a la estabilidad, suficiencia y correcto funcionamiento del sistema eléctrico nacional. El líder socialista defendió que esos criterios deben permitir compatibilizar la seguridad energética con la protección de los intereses de los ciudadanos y del tejido económico extremeño.

Encuentro de Cotrina con la presidenta de Foro Nuclear, Marta Ugalde, y el director técnico de la patronal nuclear, Antonio González. / PSOE

“Extremadura está por encima de todo”

El responsable del PSOE regional vinculó su postura a la defensa del empleo y del futuro de Campo Arañuelo. “Para nosotros Extremadura está por encima de todo, de nuestras propias siglas, también, nuestra tierra por encima de cualquier otro interés y eso se comprueba en la defensa del futuro de esta comarca”, señaló. Cotrina sostuvo además que un eventual sí del Gobierno a la continuidad de Almaraz dejaría sin recorrido la estrategia política de la presidenta extremeña, María Guardiola, a quien pidió más negociación y trabajo institucional.

Valoración de la plataforma

Por su parte, la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’ trasladó al dirigente socialista la inquietud que existe en la zona ante la falta de una resolución definitiva sobre la solicitud de renovación presentada por las empresas propietarias de la central. El colectivo pidió a Cotrina su intermediación para acelerar una decisión que considera determinante para el empleo, la actividad económica y la estabilidad social de toda la comarca.

La plataforma exige acabar con la incertidumbre

El presidente de la plataforma, Fernando Sánchez, advirtió de que el territorio no puede continuar pendiente de una respuesta sin fecha cerrada. “Extremadura no puede seguir instalada en una espera permanente mientras miles de familias viven pendientes de una decisión que condiciona el empleo, la actividad económica y el futuro de toda una comarca”, afirmó. Sánchez reclamó “responsabilidad institucional y altura política” para poner fin a una incertidumbre que, según dijo, ya está afectando al ánimo y a las expectativas del entorno de Almaraz.

La organización ciudadana defendió que la planta reúne las condiciones exigidas para seguir funcionando, tanto en materia de seguridad nuclear como de garantía de suministro y estabilidad de precios. En este punto, la plataforma recordó que la central ha revalidado en 2026 la calificación internacional WANO 1, reservada a instalaciones con alto desempeño operativo y de seguridad.

El respaldo europeo a la energía nuclear

Durante el encuentro también se abordó el papel de la energía nuclear en la política energética europea y en los objetivos de descarbonización. Fernando Sánchez aseguró que “Europa ha hablado con claridad: la energía nuclear forma parte de la solución energética del presente y del futuro”. El presidente de la plataforma subrayó que las instituciones comunitarias han reconocido en distintos pronunciamientos el valor de esta tecnología para garantizar suministro estable, seguridad del sistema eléctrico y reducción de emisiones.

Sánchez también aludió al informe elaborado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo tras la visita de europarlamentarios a Almaraz, que, según defendió, advirtió del fuerte impacto social, económico y estratégico que tendría el cierre de la instalación. La plataforma mantiene que la central no solo es un activo energético, sino también una pieza esencial para el empleo, la industria auxiliar y la cohesión territorial en el norte de Extremadura.

‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’ reiteró su intención de continuar reuniéndose con administraciones, agentes sociales y fuerzas políticas para defender la prórroga de la central nuclear. El movimiento ciudadano seguirá impulsando una agenda institucional y social con el objetivo de situar la continuidad de Almaraz como una prioridad para Extremadura y para el conjunto del sistema energético español.

Comité de empresa

La representación del Comité de Empresa de la Central Nuclear de Almaraz, encabezada por su presidente, Borja Romero, que pidió al secretario general del PSOE extremeño que interceda ante el Gobierno de España para acelerar una decisión sobre la continuidad de la planta. Los representantes de los trabajadores trasladaron la preocupación creciente de la plantilla, de las empresas auxiliares y de toda la comarca ante una incertidumbre que, según denuncian, condiciona ya el futuro laboral y económico de miles de familias.

Reunión con miembros del comité de empresa de la Central Nuclear de Almaraz. / El Periódico

Romero recordó que las empresas propietarias ya han solicitado formalmente ampliar la operación de la central hasta junio de 2030, pese a que sigue vigente el calendario de cierre previsto para la Unidad I en noviembre de 2027 y para la Unidad II en octubre de 2028. “Le hemos pedido al secretario general del PSOE de Extremadura que haga llegar al Gobierno central la necesidad urgente de despejar la incertidumbre que viven miles de familias que no pueden tener un proyecto de vida debido a esta situación”, explicó el presidente del comité. El representante de los trabajadores cifró en cerca de 4.000 los empleos directos e indirectos vinculados a Almaraz y reclamó que el Ejecutivo decida “de una vez por todas” sobre la prórroga de la actividad.

“Almaraz es una cuestión de Estado”

El Comité de Empresa defendió además el valor estratégico de la central dentro del sistema energético español, tanto por su aportación al suministro eléctrico como por su impacto en la estabilidad de los precios y en la competitividad industrial. “Almaraz es una cuestión de Estado. Tiene un peso estratégico para Extremadura, pero también para España, para el sistema eléctrico nacional en su conjunto”, señaló Borja Romero. El presidente del comité advirtió de que la planta proporciona electricidad a cuatro millones de hogares y sostuvo que su cierre tendría consecuencias sobre el recibo de la luz, la industria, la inversión y el empleo.

A la espera de la publicación del informe del Consejo de Seguridad Nuclear, los trabajadores insistieron en que la central cumple las condiciones exigidas para su continuidad en materia de seguridad nuclear, garantía de suministro y estabilidad de precios. El comité reclamó que cualquier decisión sobre el futuro de Almaraz se adopte cuanto antes para no prolongar una incertidumbre social y laboral que ya se deja sentir en la comarca de Campo Arañuelo y en el conjunto de Extremadura.