Cuidadores, técnicos y monitores de los centros públicos extremeños piden acabar con las jornadas parciales

Si las necesidades de los centros duran todo el curso, los contratos también deberían hacerlo. Ese es el mensaje que la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha trasladado este miércoles ante la Consejería de Educación y Formación Profesional, donde ha reclamado mejores condiciones laborales para el Personal de Apoyo Educativo de los centros públicos.

La concentración, convocada bajo el lema "Con el PAE al 100%", exige que quienes trabajan ahora con jornadas del 80% o del 90% pasen a jornada completa. El sindicato pide también que los puestos que cubren necesidades permanentes tengan contrato durante todo el año y no queden sujetos a ceses temporales.

La secretaria de Personal de Apoyo Educativo de CCOO de Extremadura, Visi Vázquez, ha defendido que las necesidades del alumnado no terminan antes de que acabe el curso ni desaparecen en determinados meses. "Una necesidad educativa permanente debe cubrirse con un puesto de trabajo estable, a jornada completa y durante todo el año", ha señalado.

Un personal presente en la vida diaria del centro

El PAE reúne perfiles muy distintos. Entre ellos hay ATE-cuidadores, intérpretes de lengua de signos, técnicos de Educación Infantil, educadores sociales, monitores de Actividades Formativas Complementarias, personal de cocina y otras categorías.

Su trabajo está ligado a tareas que afectan a la rutina de los colegios e institutos públicos. Atienden al alumnado, acompañan procesos de inclusión educativa, apoyan la autonomía personal, intervienen en la convivencia, facilitan la conciliación familiar y sostienen servicios como los comedores escolares.

CCOO denuncia que una parte de estas plantillas sigue con jornadas parciales, contratos que no cubren todo el año, periodos de cese y retrasos en las sustituciones. Según el sindicato, esa situación recae sobre los trabajadores y también sobre el alumnado que necesita una atención continuada.

El problema de las sustituciones

La organización reclama que las bajas y vacantes se cubran desde el primer día. Cuando una persona no es sustituida, sus funciones pasan al resto de la plantilla o quedan atendidas con más dificultad.

CCOO advierte de que estos retrasos aumentan la carga de trabajo y reducen la calidad de la atención, especialmente en el caso del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. También complican la coordinación entre profesionales y la relación con las familias.

El sindicato pide que las plantillas se organicen a partir de la realidad de cada centro. Reclama que se tenga en cuenta el número de alumnos que necesitan apoyo, el tipo de atención que requieren, los servicios que presta el centro y la organización diaria de cada equipo.

Comedores escolares y actividades formativas

La protesta también incluye una reclamación sobre los comedores escolares. CCOO pide que se mantengan las plazas de cocina, que dejen de figurar como plazas a amortizar y que no se avance en la privatización de estos servicios.

El sindicato defiende que el personal de cocina presta un servicio esencial en los centros públicos y que debe mantenerse con gestión directa, empleo público estable y plantillas suficientes.

La Federación de Enseñanza reclama además una solución estable para los monitores de Actividades Formativas Complementarias. Considera que estos programas no pueden depender de contratos parciales, ceses temporales o incertidumbre sobre la continuidad de los puestos.

Una negociación específica

CCOO pide al Gobierno de Extremadura que abra una negociación específica sobre el Personal de Apoyo Educativo. En esa mesa quiere abordar la ampliación de jornadas al 100%, los contratos anuales, la cobertura inmediata de sustituciones, la consolidación de plazas y el refuerzo de las plantillas.

El sindicato reclama también que todo el colectivo pueda acceder a la formación permanente necesaria para desempeñar su trabajo y que se reconozcan las tareas propias de cada categoría.