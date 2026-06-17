La Junta de Extremadura ordena retirar redes en edificios públicos que afectaban a 500 nidos

La Junta de Extremadura ha emplazado a los ayuntamientos de Almendralejo y Aliseda a retirar distintos elementos instalados en edificios públicos que impedían la nidificación de aves migratorias protegidas y suponían un riesgo para su conservación. La decisión llega después de varias denuncias presentadas por SEO/BirdLife, que había alertado de la colocación de redes y otros dispositivos en inmuebles de ambas localidades.

Según ha informado este miércoles la organización conservacionista, los casos detectados en la Escuela Oficial de Idiomas de Almendralejo y en el colegio El Tesoro de Aliseda afectaron a más de 500 nidos de aves migratorias protegidas, principalmente aviones comunes y vencejos. La oenegé sostiene que estas actuaciones no solo impedían la reproducción de las aves, sino que podían provocar la muerte de ejemplares por atrapamiento.

La gravedad de los hechos motivó la intervención de urgencia de la Junta y del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Como resultado, se ordenó la retirada de las redes instaladas en estos edificios, al considerar que suponían un riesgo extremo para especies protegidas.

SEO/BirdLife ya había advertido previamente sobre las autorizaciones «masivas» para la retirada de nidos concedidas por el anterior equipo de la Dirección General de Sostenibilidad de la Administración autonómica. Según la organización, estos permisos omitieron una «precisión jurídica clave», al no advertir de forma explícita que las licencias no amparaban la instalación de elementos destinados a impedir la nidificación de aves migratorias.

Para la ONG, esta falta de rigor administrativo estaría detrás de una «oleada de actuaciones ilegales» registrada durante la primavera de 2026 en numerosos edificios públicos y privados de Extremadura. En muchos de estos inmuebles, sostiene, no solo se retiraron nidos, sino que también se instalaron redes para bloquear el regreso de las aves a sus lugares habituales de cría.

El delegado de SEO/BirdLife en Extremadura, Marcelino Cadalliaguet, ha celebrado el «cambio de rumbo» de la nueva Dirección General y ha confiado en que esta intervención contribuya a la conservación de especies protegidas muy vinculadas al paisaje urbano y rural de la región.

La organización asegura que se puso en contacto tanto con el Ayuntamiento de Almendralejo como con la dirección del centro educativo de Aliseda para alertar de la situación, solicitar la retirada de las redes peligrosas y ofrecer asesoramiento técnico para implantar soluciones estructurales. Sin embargo, critica que ninguna de estas instituciones mostró colaboración para eliminar el riesgo sobre la fauna ni para retirar los elementos colocados «sin la autorización preceptiva».

Normativa

SEO/BirdLife recuerda que los nidos de aves migratorias están protegidos durante todo el año, incluso cuando no están ocupados. Es el caso de especies como golondrinas, aviones, vencejos y cigüeñas, amparadas por la normativa europea, nacional y por convenios internacionales, entre ellos la Directiva Europea de Aves, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad y el Convenio de Berna.

Todas estas especies están incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que implica una atención y protección particular por su valor científico, ecológico o por su grado de amenaza. La ONG insiste en que existen alternativas para compatibilizar las obras de rehabilitación y mantenimiento de edificios con la conservación de la fauna silvestre.

También señala que muchas de las molestias asociadas a la presencia de nidos pueden resolverse mediante medidas que no impliquen su destrucción, retirada u obstrucción. En este contexto, SEO/BirdLife defiende la necesidad de establecer protocolos que permitan proteger tanto el patrimonio edificatorio y cultural como el patrimonio natural que albergan muchos edificios.

La entidad enmarca estas actuaciones en campañas como SOS Nidos, una iniciativa destinada a informar y ofrecer soluciones ante los conflictos que pueden generarse por la presencia de aves que crían en construcciones urbanas. La organización ha editado además la publicación Fauna silvestre y edificios: guía técnica para conservar y fomentar la biodiversidad en obra nueva y edificación, dirigida a profesionales del sector de la construcción y la rehabilitación. El objetivo es facilitar criterios para integrar la conservación de la biodiversidad en las intervenciones sobre edificios y evitar daños a especies protegidas.