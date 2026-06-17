La Junta rechaza aplicar "vetos ideológicos" a las nuevas plantas de biometano en Extremadura

La Junta de Extremadura ha defendido este miércoles su posición ante la proliferación de proyectos de plantas de biogás en la región como una alternativa para atraer inversiones y generar empleo y riqueza frente al modelo "del candil y el arado". "Este Gobierno no está para actuar con perjuicios ideológicos, sino para aplicar la ley", ha afirmado el director general de Gestión Sostenible y Política Forestal, Juan Eloy Rodríguez Ucedo.

En la Comisión de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Asamblea, el responsable autonómico ha asegurado que todos los expedientes que lleguen a su departamento se analizarán con "máximo rigor técnico, ambiental y jurídico", puesto que "no existe una autorización automática, pero tampoco un rechazo previo por razones ideológicas".

Juan Eloy Rodríguez Ucedo, Director General de Gestión Sostenible y Política Forestal de la Consejería de Industria de la Junta de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Ucedo se ha pronunciado así en respuesta a una pregunta del diputado de Unidas por Extremadura Juan Alessandro Schirinzi, que ha advertido de la "alarma social" generada en varios municipios por proyectos de biometano, a su juicio, están "mal dimensionados" y no responden a la capacidad real de producción de residuos en su entorno más cercano.

Expedientes polémicos

Schirinchi ha citado el caso de Las Vegas Altas, donde ha señalado que en un radio de unos 50 o 60 kilómetros se plantean tres instalaciones que podrían llegar a tratar más de 400.000 toneladas al año de residuos. A ese mapa ha sumado otros proyectos en estudio en Granja de Torrehermosa, Tierra de Barros, Almendralejo y Oliva de Plasencia, para defender que Extremadura no tiene capacidad suficiente de producción de residuos en el entorno inmediato de esas plantas.

El diputado también ha aludido a la situación de Vivares, cuyo ayuntamiento ha reclamado información por la planta de Miajadas; y Granja de Torrehermosa, donde ha advertido del posible paso de camiones de alto tonelaje con residuos por el centro del municipio. Frente a la situación extremeña, Shirinzi ha mencionado la moratoria acordada en Navarra para nuevas plantas y macroproyectos, y ha defendido que Extremadura debería mirar a modelos como el de Castilla-La Mancha, con una estrategia propia de biometanización y proyectos "bien dimensionados".

El diputado de Unidas por Extremadura Juan Alessandro Schirinzi. / ASAMBLEAEX.ES

Frente a esas críticas, Rodríguez Ucedo ha remarcado que la Junta no resolverá los expedientes "en función de quién grita más fuerte", sino conforme a los informes técnicos, la normativa ambiental y las alegaciones presentadas. "Ninguna instalación puede ponerse en marcha si no se acredita previamente el cumplimiento de todos los requisitos marcados en la legislación vigente", ha señalado.

"El candil y el arado"

El director general ha elevado el tono político en su réplica al acusar a Unidas por Extremadura de situarse de forma sistemática contra cualquier proyecto con actividad económica. "No a las minas, no a las industrias, no a las infraestructuras energéticas, no a las plantas de tratamiento. Mientras tanto, ¿qué les ofrecemos a nuestros jóvenes? ¿El candil y el arado?", ha preguntado.

Rodríguez Ucedo ha defendido que Extremadura "tiene derecho a proteger su medioambiente, pero también tiene derecho a prosperar" y ha vinculado la tramitación de estas iniciativas a la necesidad de atraer inversiones, generar empleo estable y fijar población. "Fijar población en nuestros pueblos no se consigue con discursos, se consigue con empleo", ha afirmado.

El Ejecutivo regional sostiene que estas plantas pueden contribuir a la economía circular, la valorización de residuos y la transición energética, siempre que acrediten "plenamente" su viabilidad ambiental, territorial y técnica. La Junta, ha insistido el director general, decidirá "únicamente sobre la base de criterios técnicos, ambientales y jurídicos".

Reunión de la Comisión de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

La planta de Miajadas

Uno de los expedientes concretos abordados en la comisión ha sido el de Miajadas, una instalación proyectada para la valorización de residuos orgánicos mediante digestión anaeróbica, con producción de biometano y compost. Según ha detallado la Junta, la planta tendría una capacidad prevista de algo más de 164.000 toneladas al año de residuos biodegradables y se encuentra actualmente en fase de tramitación administrativa.

Rodríguez Ucedo ha explicado que para iniciar el procedimiento era necesario un informe positivo de compatibilidad urbanística emitido por el ayuntamiento, un trámite que, según ha indicado, ya consta en el expediente. La solicitud de autorización ambiental integrada fue sometida a información pública y ha recibido numerosas alegaciones de asociaciones y particulares, que ahora están siendo analizadas por los servicios técnicos.

De forma paralela, el proyecto está siendo objeto de evaluación ambiental. La Junta ha señalado que ya se han realizado las consultas preceptivas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, y que el expediente está a la espera de la finalización de los informes necesarios para emitir el correspondiente pronunciamiento ambiental.

Unidas por Extremadura, sin embargo, ha reclamado un modelo distinto, basado en plantas de menor tamaño y vinculadas al lugar donde se producen los residuos. Schirinzi ha defendido la necesidad de una estrategia regional de biometanización y ha alertado de que los macroproyectos pueden acabar generando rechazo social hacia una tecnología que, bien dimensionada, "sirve y funciona".