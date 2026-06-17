Más de ocho millones de la PAC irán a recuperar el patrimonio histórico de los pueblos extremeños

La construcción de la futura cúpula del yacimiento del Turuñuelo ha elevado a más de ocho millones de euros la línea de la PAC destinada a la recuperación del patrimonio rural en Extremadura. La directora general de Desarrollo Rural, María Ángeles Muriel, ha defendido que este incremento presupuestario responde a una política orientada a conservar edificios, poner en valor espacios históricos, mejorar servicios básicos en los pueblos y generar actividad económica vinculada al territorio.

El PSOE sin embargo, cuestiona el aumento de fondos y reclama criterios "más objetivos" y fiscalizables para la selección de proyectos, tras constatar que el 86% de los proyectos y el 90% de los fondos se invertirán en municipios gobernados por el PP. A su crítica añade, además, que el plan también incluya el patrimonio eclesiástico.

Más presupuesto

El debate se ha producido en la Comisión de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Asamblea. El diputado socialista Manuel Mejías ha situado el foco en el fuerte crecimiento de la partida de la PAC destinada a inversiones no productivas, que ha pasado de una dotación inicial de 1,8 millones de euros a más de 8,1.

Según Mejías, nadie cuestiona la importancia de proteger el patrimonio extremeño, pero ha reclamado explicaciones sobre las prioridades de la Junta en un momento en el que agricultores y ganaderos siguen pidiendo más apoyo para afrontar la falta de rentabilidad, el aumento de los costes de producción y la modernización de las explotaciones.

El diputado socialista Manuel Mejías, en la Comisión de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

La cúpula del Turuñuelo

La directora general de Desarrollo Rural ha atribuido buena parte de ese aumento presupuestario a la cúpula prevista para el Turuñuelo, un proyecto que, según ha explicado, ya venía del anterior Gobierno regional y que cuenta ahora con una dotación de seis millones de euros. Muriel ha definido esta actuación como "absolutamente emblemática" y ha defendido que su impacto puede tener repercusión en el conjunto de la región.

El yacimiento se ha convertido así en el principal argumento para explicar el salto económico de la línea. Según la Junta, no se trata de una partida aislada ni de una bolsa discrecional para ayuntamientos, sino de una intervención financiada con fondos europeos FEADER que enlaza el anterior Programa de Desarrollo Rural 2014-2022 con el actual Plan Estratégico de la PAC.

Muriel ha explicado que esta intervención recoge actuaciones que proceden de medidas anteriores vinculadas a la recuperación del patrimonio rural y a la renovación de poblaciones rurales, con proyectos relacionados con el reto demográfico. En ese tránsito, ha indicado, había compromisos heredados, expedientes iniciados y necesidades planteadas por municipios que debían ordenarse administrativamente.

El Periódico Extremadura

Pueblos, patrimonio y actividad

La Junta ha defendido que estas actuaciones no solo buscan conservar patrimonio, sino también mejorar el medio rural, generar actividad económica y contribuir a fijar población. La directora general ha insistido en que la línea permite recuperar edificios, rehabilitar espacios de valor histórico, mejorar servicios básicos y apoyar proyectos con interés patrimonial, turístico, recreativo, medioambiental y socioeconómico.

Entre los criterios citados por Desarrollo Rural figuran el interés patrimonial, medioambiental y turístico de las actuaciones, la eficiencia energética, la incidencia en el reto demográfico, la participación de mujeres, jóvenes y colectivos con necesidades especiales, así como la capacidad de los proyectos para favorecer la diversificación económica, el turismo rural, el agroturismo o la actividad agroalimentaria.

Muriel ha defendido que el actual modelo incorpora "programación, publicidad, criterios, valoración y ejecución". Según ha explicado, la Junta publicó en el Diario Oficial de Extremadura un anuncio para dar publicidad a las actuaciones vinculadas a esta intervención y fijó criterios de selección, puntuación mínima y reglas de valoración. También ha señalado que se constituyen comisiones, se levantan actas, se documentan las decisiones y se tramitan los expedientes mediante las fórmulas jurídicas correspondientes, ya sea contratación pública, convenios o encargos.

La directora general de Desarrollo Rural, María Ángeles Muriel / ASAMBLEAEX.ES

"No es una línea de reparto político a ayuntamientos", ha sostenido la directora general, que ha defendido que colaborar con los municipios no significa conceder una subvención, sino ayudarles a cumplir objetivos locales alineados con los de la Junta.

El PSOE cuestiona el reparto

El PSOE ha mantenido sus dudas sobre el incremento de la partida y sobre la distribución territorial y política de los fondos. Mejías ha asegurado que, de acuerdo con la información facilitada por la consejería, las comisiones de valoración han aprobado inversiones cercanas a los nueve millones de euros. Según su desglose, unos 4,5 millones corresponderían a actuaciones propias de la Junta, entre ellas el Turuñuelo; otros cuatro millones, a proyectos promovidos por ayuntamientos; y unos 600.000 euros, a actuaciones vinculadas a patrimonio de la Iglesia.

El diputado socialista ha señalado que, de los 37 municipios beneficiados por actuaciones promovidas por ayuntamientos y entidades eclesiásticas, 32 están gobernados por el Partido Popular y cinco por el PSOE. Según ha añadido, eso supondría que el 86% de los municipios beneficiarios están gobernados por el PP y que en torno al 90% de los fondos de ese bloque irían a localidades populares.

Patrimonio religioso

Mejías ha pedido por ello una base reguladora que garantice una concurrencia "competitiva y efectiva", con criterios perfectamente definidos, puntuables y fiscalizables. También ha planteado dudas sobre las actuaciones en bienes propiedad de la Iglesia, al preguntar si encajan como beneficiarios elegibles dentro de la ficha de la intervención y si podrían generar problemas en una futura auditoría.

La Junta ha rechazado esa lectura y ha reprochado al PSOE que intente "territorializar" las ayudas. Muriel ha defendido que el Gobierno regional no ha llegado "con la goma de borrar" para eliminar compromisos anteriores, sino para ordenar expedientes, mejorar su encaje jurídico, técnico y financiero y dar trazabilidad al conjunto de actuaciones.