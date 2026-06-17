Triple vírica, polio, tétanos y difteria: las vacunas prioritarias para los migrantes que lleguen a Extremadura

La triple vírica, la vacuna frente a la poliomielitis y la protección contra tétanos y difteria serán las vacunas prioritarias para las personas migrantes y refugiadas recién llegadas a España, también en el caso de quienes lleguen a Extremadura. Así lo recoge la nueva estrategia común establecida por el Ministerio de Sanidad, a través de la Comisión de Salud Pública, para coordinar la vacunación en todas las comunidades autónomas.

La recomendación se dirige a las personas acogidas en el Programa de Atención Humanitaria, que deberán recibir cuanto antes, y preferiblemente durante las tres primeras semanas de estancia en España, al menos una dosis inicial de estas vacunas. Sanidad plantea además pautas aceleradas cuando la estancia lo permita y siempre en coordinación con los servicios públicos de salud.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que esta estrategia supone una "oportunidad de prevención". Según ha señalado, las vacunas son una de las herramientas más eficaces de salud pública porque "protegen a quien las reciben, pero también fortalecen la protección colectiva".

Cartilla vacunal o pauta completa

El protocolo establece que, si la persona dispone de una cartilla o certificado vacunal legible, se tendrán en cuenta las dosis que figuren en esa documentación. En cambio, cuando no exista registro, no sea legible o haya dudas sobre las vacunas recibidas, Sanidad recomienda completar las pautas necesarias, ya que las vacunas sistemáticas tienen un alto perfil de seguridad.

Cuando la estancia en España se prolongue, la estrategia plantea completar el calendario de vacunación correspondiente, tanto el previsto a lo largo de la vida como el indicado para grupos de riesgo. También incluye la vacunación estacional frente a la gripe en personas institucionalizadas y la atención a situaciones específicas, como el embarazo.

Las recomendaciones se dirigen especialmente a adolescentes y personas adultas, ya que suelen tener más dificultades para acceder a los programas ordinarios de vacunación y completar las pautas. La población infantil y las mujeres embarazadas cuentan, en general, con circuitos más establecidos de atención sanitaria, aunque el documento también recoge indicaciones específicas para garantizar su protección.

Carlos Gil

Embarazadas y menores

En el caso de las mujeres embarazadas, Sanidad recomienda su derivación prioritaria al circuito ordinario de Atención Primaria y al seguimiento por matrona u obstetricia, tanto para el control del embarazo como para la administración de las vacunas indicadas en el calendario vigente. Antes de administrar vacunas de virus atenuados, como la triple vírica o la varicela, deberá descartarse la posibilidad de embarazo.

Para los menores, la estrategia plantea completar el calendario de vacunación correspondiente a su edad mediante pautas de rescate. En los menores de cinco años, cuando no pueda comprobarse si ya están protegidos frente a la hepatitis A, se recomienda administrar esta vacuna por el riesgo de transmisión en entornos de convivencia con alta concentración de personas.

Barreras de acceso

El documento identifica barreras administrativas, económicas, culturales, lingüísticas y de registro que pueden dificultar el acceso de estas personas a la vacunación. Para afrontarlas, propone reforzar la coordinación entre comunidades autónomas, servicios de salud pública y entidades de acogida, facilitar la vacunación en los propios centros cuando sea necesario y registrar correctamente las dosis administradas.

La estrategia también recomienda ofrecer información fiable y adaptada, con apoyo de mediadores interculturales siempre que sea posible. "Se trata de garantizar que nadie quede fuera de una herramienta tan básica y tan eficaz como es la vacunación. Una sociedad se protege mejor cuando protege a todo el mundo. Y la salud pública no pregunta de dónde viene una persona, sino qué necesita para estar protegida", ha añadido García.