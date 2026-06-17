La querella a Luis Cortés aviva las diferencias entre las organizaciones agrarias por la situación del campo extremeño

La querella a Luis Cortés ha vuelto a evidenciar las diferencias entre las organizaciones agrarias extremeñas por la situación del campo. Como ya informara este diario, el secretario general de La Unión de Extremadura ha sido absuelto de la denuncia por injurias presentada contra él por la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo a raíz de unas declaraciones en las que denunció una supuesta connivencia entre asociaciones agrarias e industriales del vino por el precio de la uva en la campaña de 2022.

En una rueda de prensa en Mérida, Cortés ha celebrado una sentencia que, a su juicio, "blinda la libertad de expresión", al tiempo que ha anunciado que denunciará públicamente, "con nombre y apellidos", a aquellas organizaciones agrarias que, según ha afirmado, intenten coaccionarle para que deje de defender los intereses de los agricultores y ganaderos extremeños.

El dirigente agrario ha criticado especialmente que se recurriera a la vía penal en este caso. Según ha explicado, la querella se presentó "con muy malas artes" porque se solicitaban seis meses de cárcel si no hacía frente a una indemnización de 20.000 euros, teniendo en cuenta además sus antecedentes penales. "Me parece ruin y mezquino el querer hundir a la competencia con querellas criminales de este estilo", ha afirmado Cortés, quien ha recordado que el procedimiento judicial se ha prolongado durante cuatro años.

El conflicto judicial llega, además, en un momento de tensión entre las organizaciones agrarias. La crisis de la cereza y la reclamación de ayudas para los agricultores y ganaderos afectados por las borrascas ya habían evidenciado diferencias entre La Unión, que elevó el tono y convocó una protesta ante la Asamblea para reclamar medidas urgentes, mientras que UPA-UCE y Asaja defendieron esperar al final de la campaña para evaluar con precisión los daños y mantener abierta la negociación con las administraciones.

El origen

El origen de la querella está en unas declaraciones realizadas por Cortés en agosto de 2022 sobre el precio de la uva, cuando La Unión denunció que se estaban firmando contratos por debajo de los costes de producción. La causa ya fue archivada inicialmente en marzo de 2024 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Trujillo, aunque la Comunidad de Labradores recurrió posteriormente el sobreseimiento provisional del procedimiento.

La resolución conocida ahora se suma, según Cortés, a otros pronunciamientos favorables para La Unión de Extremadura en conflictos derivados de sus denuncias sobre precios agrarios. Entre ellos ha citado el caso de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa, ASEMESA, que denunció a la organización ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al considerar que estaba fijando precios en la aceituna de mesa.

La CNMC acordó finalmente no iniciar actuaciones contra La Unión tras esa denuncia, un asunto que la organización agraria interpretó como un respaldo a su tesis de que hacer públicos estudios de costes de producción no equivale a fijar precios, sino a exigir el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Cortés ha defendido que la organización continuará denunciando a aquellas empresas que, según sostiene, pretendan pagar los productos agrarios por debajo de los costes de producción. "Le pese a quien le pese", ha señalado, seguirá haciéndolo pese a "querellas y coacciones".

Apoyo a la agroindustria

En este sentido, ha considerado "lógico" que las empresas salgan en defensa de los intereses de sus asociados, pero ha cuestionado que determinadas organizaciones agrarias adopten, en su opinión, posiciones favorables a la agroindustria en lugar de centrarse en la defensa de agricultores y ganaderos.

Para Cortés, resulta "curiosa" la cantidad de defensores que tienen las empresas que compran productos al sector primario. "Cada vez que decimos que queremos que se aplique la ley en defensa de los agricultores, son propias asociaciones de agricultores las que te coaccionan para que no sigas adelante", ha criticado. El dirigente agrario ha empleado una dura expresión para censurar esta actitud, al comparar la situación con "las zorras defendiendo a las gallinas y los agricultores defendiendo a la agroindustria".

La Unión mantiene además abiertos otros frentes relacionados con los precios en el campo. El pasado mayo anunció una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentarios contra Mercoguadiana por los precios del arroz, al considerar que no cubrían los costes de producción, dentro de una línea de actuación que la organización vincula al cumplimiento de la Ley de la Cadena.

No obstante, Cortés ha precisado que La Unión no acudirá a la vía judicial frente a otras organizaciones que, según afirma, intenten presionarle para que modifique su postura. Ha explicado que prefiere dedicar los recursos económicos de la organización a la defensa de agricultores y ganaderos, aunque sí ha anunciado que hará denuncias públicas de estas actuaciones. En su opinión, "parece que otros" optan por destinar sus recursos a "pequeñas venganzas personales", en referencia al procedimiento judicial iniciado por la Comunidad de Labradores de Almendralejo.