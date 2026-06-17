Este verano, lleva El Periódico Extremadura en el móvil, la tableta o el ordenador con esta oferta irresistible

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Con esta campaña, El Periódico Extremadura quiere acompañar a sus lectores durante todo el verano con una propuesta útil, actual y llena de contenido: información diaria, cercanía y todas las noticias de Extremadura siempre a mano.

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