La vivienda en Extremadura se compra a medias más que en ninguna otra región

La compra de una vivienda en Extremadura rara vez se sostiene sobre una sola firma. Los datos del Consejo General del Notariado sitúan a la comunidad como la región española donde más peso tienen los préstamos hipotecarios suscritos por dos deudores: el 54,7% del total entre 2020 y 2025.

Ese porcentaje supera en dos puntos y medio la media española, situada en el 52,2%, y coloca a Extremadura por delante de Galicia, con un 54,1%, y de la Comunidad de Madrid, con un 53,9%. La fotografía deja una lectura clara para el mercado residencial extremeño: la hipoteca compartida es aquí más habitual que en cualquier otro territorio. En un contexto en el que el acceso a la vivienda exige estabilidad laboral, ahorro previo y capacidad de endeudamiento, la firma con dos prestatarios se ha convertido en la fórmula predominante para afrontar la compra de un inmueble.

La compra individual, por debajo

En el conjunto del país, el 46,2% de los préstamos hipotecarios correspondió a operaciones formalizadas por un único prestatario. La opción mayoritaria, sin embargo, fue la contratación compartida: más de la mitad de las hipotecas se firmaron por dos personas.

La región no solo lidera los préstamos con dos deudores, sino que también aparece en cabeza en las operaciones con tres o más intervinientes, aunque estas tienen un peso mucho menor. En concreto, representan el 3,2% del total en la comunidad, el porcentaje más elevado del país, seguida de Galicia, con un 2%.

Los préstamos con tres o más deudores son todavía marginales en España, donde apenas alcanzan el 1,6% del total. Aun así, su mayor presencia en Extremadura apunta a fórmulas de compra en las que intervienen más personas, aunque la estadística notarial no detalla si se trata de familiares, parejas, avalistas u otros perfiles vinculados a la operación.

Una lectura social del mercado

La hipoteca compartida también permite leer cómo se está accediendo a la vivienda en territorios como Extremadura, donde la compra continúa siendo una de las decisiones económicas más relevantes para muchas familias. La firma de dos deudores puede responder a distintas situaciones: parejas que compran juntas, hogares que suman ingresos para mejorar su capacidad de financiación o compradores que necesitan reforzar la operación ante la entidad bancaria.

La diferencia con otras comunidades también ayuda a matizar el mapa nacional. En algunas autonomías, los préstamos firmados por un único prestatario tienen una presencia más relevante. Es el caso de Canarias, donde alcanzan el 53%, País Vasco, con el 51,6%, La Rioja, con el 50,3%, y Baleares, con el 50,1%.

Más hombres entre los firmantes

El análisis del Consejo General del Notariado incorpora además el perfil de las personas que intervienen en los préstamos hipotecarios. Entre 2020 y 2025, los hombres firmaron un porcentaje ligeramente superior al de las mujeres en todas las comunidades autónomas.

En España, los hombres representaron el 51,8% de los intervinientes y las mujeres el 48,2%. Extremadura figura, junto con Castilla-La Mancha, entre las regiones con mayor participación masculina, con un 52,8% en ambos casos. Les siguen la Región de Murcia y Castilla y León, ambas con un 52,5%.

Galicia es la comunidad que más se aproxima al equilibrio, con un 49,1% de mujeres entre las personas intervinientes en préstamos hipotecarios.

El papel de los notarios

Desde la entrada en vigor de la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, los notarios han autorizado en España 2.975.628 actas notariales de transparencia precontractual y 2.465.371 préstamos hipotecarios para la adquisición de inmuebles.

La portavoz nacional del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea, ha destacado el papel de esta intervención previa. "La intervención notarial no solo verifica el cumplimiento de requisitos legales, sino que introduce una capa de protección que previene efectos indeseados, mitiga riesgos y asegura que el prestatario tenga una oportunidad real de tomar decisiones informadas", ha señalado.

Ese trámite pretende garantizar que quienes van a firmar una hipoteca conocen las condiciones del préstamo antes de asumir una deuda a largo plazo. En un mercado donde más de la mitad de las operaciones se formalizan con dos deudores, esa información afecta con frecuencia a más de una economía familiar.

Recuperación de las hipotecas

La evolución del mercado hipotecario en España durante el periodo analizado fue desigual. Los préstamos crecieron un 34,4% en 2021 y un 4,2% en 2022, pero cayeron un 21,4% en 2023.

La actividad volvió a recuperarse después, con incrementos del 20,6% en 2024 y del 14,5% en 2025. Ese último año se firmaron 449.421 préstamos hipotecarios, la cifra más alta del periodo recogido por los notarios.