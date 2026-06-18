Antonio Garamendi (CEOE): “Lo diré más claro: no se puede, no podemos cerrar Almaraz”

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido de forma tajante la continuidad de la central nuclear de Almaraz durante su intervención ante la Asamblea General de la patronal española. Garamendi situó la central extremeña como una infraestructura estratégica para España y pidió descartar su cierre en un contexto marcado por la incertidumbre energética internacional.

Almaraz, en el centro del debate energético nacional

Según se ha informado desde Creex, que tomó parte en esta asamblea en representación del empresariado extremeño, durante su discurso, Garamendi aludió a la crisis energética derivada de la guerra en el Golfo y agradeció al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la activación de medidas para paliar el impacto de esta situación en determinados sectores. El presidente de CEOE vinculó la necesidad de mantener una energía competitiva con la importancia de preservar fuentes de producción estables como la nuclear.

En este sentido, explicó que CEOE y CEPYME trabajan en propuestas para que “nuestra energía sea competitiva en cualquier coyuntura”, según señaló Antonio Garamendi. El dirigente empresarial recordó que el 19% de la energía producida en España es de origen nuclear y subrayó el papel de esta tecnología para garantizar el suministro eléctrico en momentos críticos.

Garamendi fue más allá al defender que España no puede prescindir de la energía nuclear, a la que se refirió como garantía de autonomía energética. “Y lo diré más claro: no se puede, no podemos cerrar Almaraz, una central que por sí sola cubre el 7% de la demanda eléctrica anual, lo que equivale al consumo de cuatro millones de hogares”, afirmó Antonio Garamendi. Con estas palabras, el presidente de CEOE situó el futuro de Almaraz como una cuestión que trasciende a Extremadura y afecta directamente a la seguridad energética del conjunto del país.

Desde CREEX se han valorado de forma muy positiva las palabras de apoyo expresadas por el presidente de CEOE. Su secretario general, Javier Peinado, afirmó que Garamendi “ha puesto el dedo en la llaga” al recordar que el cierre de Almaraz no afecta solo a la comarca de Campo Arañuelo. La confederación empresarial extremeña considera que la continuidad de la central es determinante para la economía regional, la fijación de población y las futuras inversiones industriales en Extremadura.

Peinado señaló que el cierre sería “demoledor para la economía y la fijación de población” en Campo Arañuelo, pero también para una comunidad autónoma con escasa industria y con expectativas de atraer proyectos electrointensivos. El secretario general de CREEX insistió en que Almaraz no es solo un asunto extremeño, sino una pieza relevante para garantizar el suministro eléctrico de toda España.

Reclaman revisar el calendario de cierre nuclear

CREEX volvió a reclamar una revisión de los planes de cierre de las centrales nucleares y pidió actuar con criterios técnicos. “Cuando nuestra región está levantando interés para la inversión en factorías y centros de datos, y cuando nuestro país ha sufrido experiencias como las del apagón, no se puede actuar de espaldas a la realidad y condenar a un territorio al vacío industrial y a una nación a la dependencia energética y la pérdida de soberanía en el suministro”, afirmó Javier Peinado. La organización empresarial extremeña defiende que la planificación energética debe atender a la seguridad de suministro, la competitividad industrial y el impacto territorial de decisiones como el cierre de Almaraz.

Asimismo, CREEX recordó que, junto a la Confederación Empresarial de Madrid, CIEM, ya planteó esta cuestión hace un año. Ese posicionamiento, defendido inicialmente por ambas organizaciones, cuenta ahora con el respaldo del conjunto de las organizaciones empresariales españolas reunidas en la Asamblea General de CEOE.