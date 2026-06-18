Cotrina reactiva su oferta de pacto y Guardiola se planta: "No renunciaré a un gobierno sólido por las ruinas del sanchismo"

El líder del PSOE en la Asamblea, Álvaro Sánchez Cotrina, ha reactivado este jueves en el pleno su oferta de pacto a María Guardiola para aprobar los presupuestos autonómicos si rompe con Vox. Lo ha hecho al cuestionar el modelo político que a su juicio reflejan las cuentas autonómicas y tras acusar a la presidenta de haber asumido una "ideología ultra" que antes negaba y que ahora recorre "todas y cada una de las partidas".

"Presume usted de tener los presupuestos más altos de la historia de Extremadura y efectivamente lo son, pero esto no es un debate de cuánto dinero tenemos, sino dónde nos gastamos el dinero", ha señalado Sánchez Cotrina. "Me pregunto si efectivamente estos presupuestos no tienen ideología, como dice la consejera de Hacienda, o realmente lo que está haciendo usted es ocultarla", ha añadido tras acusar a la Junta de asumir los postulados de la Comunidad de Madrid para la sanidad pública.

El pleno de la Asamblea de Extremadura de este jueves, 18 de junio, en imágenes / Javier Cintas

La oferta del PSOE

Sánchez Cotrina ha enmarcado su intervención en la propuesta lanzada por el PSOE para facilitar la aprobación de los presupuestos si Guardiola prescinde de Vox. El dirigente socialista ha defendido que no se trata de una "ocurrencia", sino de una posición coherente con los "principios ideológicos básicos" de su partido.

El líder socialista ha lanzado además una propuesta concreta: 250 millones de euros para la atención primaria en sanidad. Cotrina ha cuestionado que las cuentas sean las mejores posibles si Extremadura no logra converger con España "al mismo ritmo" que lo hace el conjunto del país.

Guardiola se planta

En respuesta, Guardiola respondido que su modelo es el que los extremeños "pidieron en las urnas" cuando reclamaron un cambio. La presidenta ha recordado que PP y Vox suman el 60% de la representación de la Cámara y ha subrayado que el PSOE "ni de cerca" alcanza aritméticamente una alternativa de gobierno.

"Dejen que quienes hemos ganado las elecciones seamos quienes ofrezcamos las respuestas y las soluciones que están demandando los extremeños", ha afirmado la presidenta tras pedir a Sánchez Cotrina que apoye las cuentas "sin chantajes ni ocurrencias", puesto que dibujan una Extremadura con más sanidad, más educación, más vivienda, más apoyo al campo, a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, además de mejores infraestructuras.

Los "líos" del PSOE

"Usted ha elegido los líos de su partido y ha elegido abrirse un hueco a través de las ruinas del sanchismo", ha afirmado Guardiola. Después, ha rechazado de plano la oferta socialista: "¿De verdad cree que yo voy a renunciar a un Gobierno sólido para abrazarme a un Partido Socialista que está carcomido por la corrupción, que está entregado al separatismo y que se ha olvidado de esta región? ¿De verdad cree que su oferta es tentadora?", ha rematado entre aplausos de la bancada popular.

Guardiola ha insistido en que su Ejecutivo tiene "cosas muy serias entre manos", como "seguir trabajando para mejorar la vida de la gente", y ha cargado contra el partido que lidera Sánchez Cotrina, al que ha definido como "el PSOE de la corrupción, del saqueo del dinero público, del cortijo". "Es el peor de los compañeros en ese camino", ha concluido.