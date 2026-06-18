Vivir solo ganará peso en Extremadura: más de uno de cada tres hogares será unipersonal

Extremadura camina hacia hogares cada vez más pequeños. La región tendrá dentro de 15 años más viviendas familiares que ahora, pero en muchas de ellas vivirá una sola persona. Según la Proyección de Hogares 2026-2041 publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), más de un tercio de los hogares extremeños será unipersonal si se mantienen las tendencias demográficas actuales.

En concreto, el 36,1% de los hogares de la comunidad estará formado por una sola persona, un porcentaje superior al 30,6% previsto para el conjunto del país y el cuarto más elevado entre las comunidades autónomas. Tan solo Castilla y León, Asturias y País Vasco tendrán un mayor peso de hogares unipersonales.

Extremadura cerrará este año con 449.380 hogares, de los que el 31,7% son unipersonales. En 2041, el número total aumentará hasta los 463.639, lo que supone un crecimiento del 3,2%, pero el cambio más significativo estará en la composición de esas viviendas. El tamaño medio se sitúa en 2,33 personas, por debajo de las 2,49 de media nacional, y dentro de 15 años caerá hasta las 2,16 personas por hogar. En España, el descenso será más moderado, hasta las 2,43 personas.

Este avance de los hogares de una sola persona responde a una combinación de factores demográficos y sociales. Entre ellos, el envejecimiento de la población, la mayor esperanza de vida, la reducción del tamaño de las familias, las separaciones y los cambios en las formas de convivencia. En una comunidad envejecida y con amplio peso rural como Extremadura, el fenómeno tiene además una lectura social, porque muchas de esas viviendas pueden estar ocupadas por personas mayores que viven solas.

La proyección del INE apunta, de hecho, a que Extremadura estará entre las comunidades donde más se reducirá el tamaño medio del hogar, junto a Región de Murcia y Cantabria. El dato refleja una transformación progresiva de la estructura familiar, con menos hogares numerosos y más viviendas ocupadas por una o dos personas.

A nivel nacional

En el conjunto de España, los hogares unipersonales se convertirán por primera vez en los más frecuentes dentro de quince años. El INE estima que habrá 6,7 millones de hogares de una sola persona, el 30,6% del total, ligeramente por encima de los hogares de dos personas, que representarán el 30,5%.

La evolución nacional también muestra que los hogares de una persona serán los que más crecerán hasta 2041, con un incremento del 19,6%. Les seguirán los de dos personas, con un aumento del 16,7%, y los de tres, con un 3,6%. En cambio, los hogares de cuatro o más miembros se reducirán ligeramente, un 0,4%.

El número medio de personas por hogar mantiene una tendencia descendente desde hace décadas. En España, el hogar medio estaba formado por casi cuatro personas en 1970 y bajó de tres en 2001. Desde entonces ha seguido reduciéndose hasta situarse en 2,50 personas en 2023.

Comunidades autónomas

Por comunidades, el número de hogares crecerá en todas las autonomías entre 2026 y 2041, aunque con distinta intensidad. Los mayores incrementos relativos se registrarán en Murcia, con un 20,7%; Comunidad Valenciana, con un 16%; y Baleares, con un 14,7%. En Extremadura, el aumento será mucho más limitado, con ese 3,2%.

En cuanto al peso de los hogares unipersonales, Castilla y León encabezará la clasificación autonómica en 2041, con un 39,2% del total, seguida de Asturias, con un 37,7%, y País Vasco, con un 36,7%. Extremadura ocupará la cuarta posición, con el 36,1%. En el extremo contrario estarán Baleares, Madrid y Cataluña, con los porcentajes más bajos.