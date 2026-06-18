Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Previsión meteorológica

Toda Extremadura estará este jueves en alerta amarilla por tormentas

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante ese tiempo existe probabilidad de rachas muy fuertes y no se descarta granizo

Alerta amarilla por tormentas este jueves en Extremadura

Alerta amarilla por tormentas este jueves en Extremadura / El Periódico

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado para este jueves, 18 de junio, la alerta amarilla por tormentas en toda la región de Extremadura.

El aviso permanecerá desde las 13.00 hasta las 22.00 horas. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante ese tiempo existe probabilidad de rachas muy fuertes y no se descarta granizo.

Ante esta previsión, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local.

También aconseja a los servicios de mantenimiento que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad; y que presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos.

Noticias relacionadas

Finalmente, se recomienda llevar consigo siempre un teléfono cargado para contactar, en caso de necesidad, con el 112 Extremadura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. María Guardiola se entrega a la música de Alejandro Sanz en su concierto de Gijón
  2. El fallecido en el accidente de Zurbarán era agricultor y los cinco jóvenes heridos trabajaban como temporeros
  3. Javier Parra, el placentino que saca un 14 en Selectividad y pone rumbo a la judicatura o la diplomacia
  4. Nuevo mapa de transportes: Extremadura refuerza sus conexiones en autobús con Madrid, Andalucía y Cataluña
  5. 750 mayores podrán apuntarse a 15 viajes por los rincones más singulares de Extremadura
  6. No todo es Medicina o Matemáticas: 47 titulaciones de la UEx no exigen nota de corte
  7. Granja de Torrehermosa prepara uno de los mayores secaderos de jamón de España: 50 millones de inversión
  8. 24 horas trágicas en las carreteras de la región dejan dos muertos y trece heridos

Toda Extremadura estará este jueves en alerta amarilla por tormentas

Toda Extremadura estará este jueves en alerta amarilla por tormentas

Guardiola respalda las pruebas de edad a los menas en Extremadura: "El 79% ha resultado ser adulto"

Guardiola respalda las pruebas de edad a los menas en Extremadura: "El 79% ha resultado ser adulto"

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 18 de junio de 2026

El pago pendiente del 2% a 55.000 empleados de la Junta llega a la Asamblea de la mano de CSIF

El pago pendiente del 2% a 55.000 empleados de la Junta llega a la Asamblea de la mano de CSIF

El sábado de los 6.262 aspirantes a maestro en Extremadura empieza con un doble mapa de sedes

El sábado de los 6.262 aspirantes a maestro en Extremadura empieza con un doble mapa de sedes

El precio de la fruta de hueso extremeña se multiplica hasta por diez del campo al supermercado

Hasta 5.000 euros para pagar la luz o el fútbol: las ayudas a bares y comercios de pueblo en Extremadura suman más de 500 solicitudes

Hasta 5.000 euros para pagar la luz o el fútbol: las ayudas a bares y comercios de pueblo en Extremadura suman más de 500 solicitudes

CEX Capital invertirá dos millones en una empresa extremeña de la construcción para impulsar su expansión

CEX Capital invertirá dos millones en una empresa extremeña de la construcción para impulsar su expansión
Tracking Pixel Contents