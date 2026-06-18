Guardiola respalda las pruebas de edad a los menas en Extremadura: "El 79% ha resultado ser adulto"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido este jueves en el pleno de la Asamblea la realización de pruebas forenses a los menores migrantes no acompañados cuando existen dudas sobre su edad real y siempre que lo autorice la Fiscalía. "Comprobar los requisitos que te permiten acceder a una prestación pública es lo más normal del mundo", ha señalado en respuesta a una pregunta de Unidas por Extremadura.

Según los datos aportados por la presidenta en la sesión de control, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha realizado ya 329 pruebas a menores migrantes en la región y el 79% de ellas han determinado que en realidad eran adultos. "260 personas mayores estaban intentando ocupar un recurso destinado a los menores", ha afirmado. Guardiola ha asegurado que estas pruebas se han practicado en Extremadura "cada vez que ha habido dudas" y ha defendido que "lo anormal es no hacerlo".

Declaraciones racistas

La respuesta se ha producido a una pregunta de la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, sobre si la presidenta comparte las medidas y afirmaciones "racistas" del vicepresidente Óscar Fernández Calle, relativas a la realización de pruebas de edad a menores migrantes. Guardiola ha remarcado que "Extremadura ha sido, es y va a seguir siendo rigurosa en la gestión de la acogida de los menores".

De Miguel ha acusado a la presidenta de asumir los postulados de Vox y de mantener al Ejecutivo autonómico "en venta". "Este gobierno no ha estado más en venta que con usted, y no ha tenido nunca un precio más alto y más miserable que con usted", ha espetado. La portavoz ha reprochado a Guardiola que esta legislatura haya situado como "prioridad" el desmantelamiento de la cooperación al desarrollo, la eliminación de las clases extraescolares de lengua y cultura árabe en Talayuela y, ahora, "acabar con los derechos de los menores migrantes a los que además criminalizan gratuitamente".

También ha criticado que la Junta sostenga que el sistema de protección de menores en la región "está al límite" con 104 menores en la actualidad, cuando, según ha recordado, Extremadura ha acogido en otras etapas a más personas, como ocurrió tras el inicio de la guerra de Ucrania. A su juicio, la "diferencia" está en que "ahora" la comunidad cuenta con un "gobierno racista".

Cumplimiento de la ley

Guardiola ha enmarcado el anuncio del vicepresidente en el "estricto cumplimiento de la ley" para evitar que una plaza pensada para un niño la ocupe "quien no lo es". La presidenta ha defendido que su Gobierno actúa conforme al Estado de Derecho y ha reprochado a De Miguel que no mostrara la misma "indignación" cuando el separatismo catalán pactó con el Gobierno de Pedro Sánchez que "a Cataluña no llegaran más menores no acompañados".

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"¿Por qué no alzó la voz ante ese privilegio xenófobo, señora De Miguel?", ha preguntado Guardiola, que ha acusado a la portavoz de Unidas por Extremadura de utilizar este asunto con fines políticos. "Le dan igual los menores", ha concluido.