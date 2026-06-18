Óscar Fernández (Vox) responde al Papa: "La política migratoria del Vaticano también la queremos para nosotros"

El vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha defendido este jueves en el pleno de la Asamblea el giro de su departamento en materia de protección social y lucha contra la pobreza con una intervención marcada por el choque ideológico con Unidas por Extremadura y las continuas alusiones de la izquierda al mensaje de León XIV en su reciente visita a España.

"Les van a canonizar como sigan refiriéndose al Papa", ha ironizado Fernández Calle en respuesta a la portavoz de Unidas, Irene de Miguel, y el diputado José Antonio González Frutos. Fernández Calle ha asegurado de hecho que su grupo está "bastante de acuerdo con las políticas del Vaticano".

El pleno de la Asamblea de Extremadura de este jueves, 18 de junio, en imágenes / Javier Cintas

"Si uno entra ilegalmente en la ciudad del Vaticano, multa, pena de prisión y prohibición de entrada. Eso también lo queremos para nosotros", ha afirmado después de que Irene de Miguel haya criticado a la Junta por "acabar con los derechos de los menores migrantes y criminalizarlos gratuitamente" al solicitar a la Fiscalía pruebas de edad para la acogida.

Tasas de pobreza

La frase ha llegado al final de una interpelación formulada por González Frutos sobre la política general de la Junta en materia de protección social y lucha contra la pobreza. El diputado ha abierto el debate con una pregunta directa al consejero: "¿Existe pobreza en Extremadura?" A partir de ahí ha desplegado un diagnóstico basado en datos oficiales y ha advertido de que la tasa de pobreza en la región se sitúa en el 27,5%, lo que equivale, según ha dicho, a unas 290.000 personas.

En cuanto a la red de protección, ha señalado a la renta extremeña garantizada, dotada con 30 millones de euros: el año pasado solo se ejecutaron algo más de nueve millones, mientras que 19 millones se transfirieron a otras partidas.

Javier Vendrell Camacho

González Frutos ha advertido de que esta prestación fue diseñada antes de la existencia del ingreso mínimo vital y ha reclamado su reforma para que llegue a quienes no están cubiertos por el sistema estatal. También ha criticado la dotación de las ayudas de emergencia social y suministros mínimos vitales que gestionan los ayuntamientos, al considerar insuficientes los fondos que reciben muchos municipios para atender situaciones de necesidad.

González Frutos ha mencionado además a los perceptores de pensiones no contributivas, cerca de 14.000 personas en Extremadura, y ha considerado insuficiente el complemento autonómico previsto en los presupuestos, que ha cifrado en 260 euros al año, unos 21 euros al mes. "Hay comunidades que ponen 100 euros al mes", ha apuntado antes de preguntar al consejero cuál es la política global de la Junta contra la pobreza.

El "desastre" socialista

Fernández Calle ha reconocido que Extremadura mantiene una tasa de pobreza elevada y que muchos extremeños "lo están pasando mal", pero ha atribuido esa situación a los gobiernos anteriores. "Comparto su análisis de que esto es un desastre. Efectivamente. Casi 40 años de gobierno socialista y ustedes gobernando en Madrid con la rosa nostra es lo que nos han dejado", ha afirmado.

El vicepresidente ha defendido que su departamento no ha llegado "a administrar la pobreza, ni a hacer negocio con ella, ni a mantenerla", sino a "cambiar las cosas" y a priorizar los recursos. Según ha dicho, la respuesta no puede ser mantener las mismas políticas que han llevado a esa situación, sino fortalecer la familia, la inclusión social y los servicios públicos "por la vía de los hechos", es decir, a través de los presupuestos.

Fernández Calle ha situado en ese marco la reducción de la cooperación internacional y ha defendido que esos fondos están ahora "en Extremadura", en la familia y en los servicios sociales. "Ya no está el dinero ni en Ecuador ni en Mali, está aquí", ha señalado. Como ejemplos, ha citado las ayudas a la natalidad, las familias de acogida, los programas para niños enfermos de cáncer, la atención social básica, la atención a personas sin hogar, la intervención sociolaboral en zonas desfavorecidas y los programas dirigidos a población gitana.

Más recursos

"Tengo claro que son unos racistas, unos clasistas y unos insolventes de libro", ha llegado a afirmar después González Frutos en el turno de réplica. El diputado de Unidas ha defendido que las prestaciones "son derechos y crean personas libres", frente a lo que considera una visión asistencialista o subordinada.

También ha anunciado que su grupo llevará una moción para plantear más fondos contra la pobreza, con especial atención a las personas trabajadoras que siguen por debajo del umbral de pobreza, los pensionistas no contributivos y los ayuntamientos. Su propuesta pasa por blindar el 1% del presupuesto, unos 81 millones de euros, para políticas de protección.

Fernández Calle ha devuelto las acusaciones en su turno final. "¿Racista usted? Nosotros no. Usted, señor González Frutos, usted y lo suyo", ha replicado. También ha acusado a Unidas por Extremadura de defender un modelo de "sumisión y dependencia".

"Ustedes llaman racismo, xenofobia y miseria a lo que millones de españoles simplemente piensan que es sentido común", ha añadido Fernández Calle, antes de concluir que el Ejecutivo regional ha llegado para cambiar unas políticas que, a su juicio, han fracasado. "El verdadero fracaso no es reconocer el problema, sino no hacer nada para cambiarlo", ha zanjado.