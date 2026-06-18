El precio de la fruta de hueso extremeña se multiplica hasta por diez del campo al supermercado

Hasta por diez llega a multiplicarse el precio de la fruta de hueso extremeña desde que se le paga por ella al agricultor hasta el momento en el que el consumidor final la compra en un supermercado o una tienda. UPA-UCE Extremadura ha denunciado este miércoles la que ha calificado como «escandalosa» diferencia entre lo que reciben los fruticultores extremeños por sus producciones de ciruela, melocotón o nectarina y lo que se acaba pagando en tiendas y supermercados. Una brecha que ha cifrado hasta “en un 900%” por lo que ha reclamado “mayor transparencia” en la cadena alimentaria para que los productores cobren un precio digno por su trabajo.

Representantes de UPA-UCE han criticado esta situación en el marco de una rueda de prensa en la que han informado de sus previsiones para la campaña de fruta de hueso en Extremadura, uno de los sectores estratégicos para el campo extremeño y una pieza central de su agricultura de regadío, de su agroindustria y de su presencia en mercados exteriores.

Precios por debajo del año pasado

La recogida, según esta organización agraria, ha comenzado con precios inferiores a los del año pasado y unos buenos pronósticos de producción en cuanto al melocotón y nectarina. En el lado opuesto, la ciruela y la cereza experimentarán importantes mermas por diferentes circunstancias climatológicas: falta de cuajado debido a las lluvias, las intensas precipitaciones caídas en el norte de Cáceres en mayo o el granizo del pasado domingo. “Las variedades más tempranas de ciruela están teniendo una pérdida de producción que ronda el 30%”, se ha aseverado.

Cereza

En el caso de la cereza, esta organización agraria tiene constancia de que se han perdido 14 millones de kilos (sobre una producción esperada de 40 millones) solo por las lluvias. “Esto se verá agravado por los daños del granizo registrado el pasado domingo en municipios como Jerte, Casas del Castañar, Tornavacas o El Torno”, ha detallado el secretario general UPA-UCE, Óscar Llanos. Una reducción de la cosecha que se traducirá en pérdidas para los productores del norte de Cáceres. Tanto cereza como ciruela “se han visto muy afectadas por las altas temperaturas y por las lluvias. Ya hemos reclamado ayudas para paliar las pérdidas en la cereza, pero tendremos que esperar hasta final de campaña para hacer una evaluación final de los daños”, ha insistido Llanos.

Cerezas dañadas por las lluvias registradas en mayo. / EL PERIÓDICO

A nivel nacional, UPA-UCE Extremadura ha cifrado la producción de fruta de hueso en 1.514.000 toneladas, lo que representa una leve subida con respecto a la campaña anterior, sobre todo en melocotón y nectarina, generando así un equilibrio entre la oferta y la demanda.

Por su parte, el productor de fruta de hueso Javier Ramos ha destacado que la falta de cuaje ha llegado a suponer un 50% menos de producción en variedades tempranas de ciruela como la black splendor. “La floración se retrasó por las lluvias y la recolección se ha adelantado en torno a 15 días. Esto se traduce en un menor calibre para la fruta temprana, algo muy importante para competir en los mercados, y, por tanto, en menor producción”.

No se compensará la menor producción

A juicio de este agricultor de Valdelacalzada, en las Vegas Bajas del Guadiana, el precio de la ciruela debería ser mejor en esta campaña por la menor producción algo que, ha lamentado, no está ocurriendo. Por su parte, para el melocotón y nectarina se esperan precios similares a campañas anteriores.

Asimismo, este agricultor pone el foco en el grave problema que supone la falta de mano de obra en plena campaña de recolección de la fruta. “Las altas temperaturas están provocando un solapamiento de variedades, lo que complica todavía mucho más la campaña porque no encontramos trabajadores para recoger toda la fruta que hay en el campo”, ha remachado.