Quintana se muestra "absolutamente tranquilo" ante la posible denuncia de la Junta de Extremadura

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se ha mostrado este jueves "absolutamente tranquilo" ante la posible denuncia de la Junta de Extremadura por la llegada de menores migrantes no acompañados a la región. Quintana ha defendido que el procedimiento de acogida "funciona" y se ajusta a la ley, y ha enmarcado el anuncio del Ejecutivo autonómico en una "estrategia nacional" de Vox.

"No solo estoy tranquilo, sino pensando que las cosas se están haciendo muy bien", ha señalado el delegado del Gobierno tras ser preguntado por la ofensiva judicial anunciada por el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Óscar Fernández. El dirigente autonómico había avanzado que las acciones judiciales por los traslados obligatorios apuntarían directamente contra Quintana y que podrían incluir también la exigencia de responsabilidades penales.

Quintana ha asegurado que la iniciativa no le sorprende porque, según ha dicho, responde a una línea política que Vox está siguiendo también en otras comunidades autónomas. "Lo ha hecho en Aragón, lo ha hecho en Baleares, lo ha hecho en Andalucía y también lo ha hecho en Extremadura", ha afirmado. A su juicio, se trata de una estrategia de la formación de extrema derecha para situar a los menores migrantes en el centro de su discurso y "atacar" a este colectivo.

Solidaridad

El delegado del Gobierno ha lamentado además el cambio de posición que, a su juicio, se está produciendo en Extremadura en materia de acogida. "Extremadura se ha definido siempre por ser solidaria", ha defendido Quintana, que ha advertido de que, si la comunidad deja de serlo, perderá "una de sus señas de identidad". "Esta región se ha aprovechado de la solidaridad de otras muchas regiones mucho tiempo y nosotros tenemos que seguir demostrando lo que hemos hecho siempre, ser solidarios", ha señalado.

Quintana ha defendido que los migrantes que llegan a España, incluidos los menores de edad, son "víctimas de las mafias" que se aprovechan de la situación de dificultad que viven en sus países de origen. Por ello, ha insistido en que las administraciones deben actuar dentro de sus competencias para protegerlos y atenderlos conforme a la normativa vigente.

Procedimiento

El delegado ha explicado que las personas migrantes que llegan al Centro de Atención de Emergencia y Derivación de Mérida lo hacen porque han sido identificadas inicialmente como mayores de edad. No obstante, si una vez en ese recurso manifiestan que son menores, se activa el procedimiento correspondiente y se realizan las pruebas oportunas.

Según los datos aportados por Quintana, entre 2024 y 2025 fueron 222 las personas migrantes que, una vez en Extremadura, afirmaron ser menores de edad. De ellas, solo 34 fueron finalmente consideradas menores tras las pruebas realizadas. Esos casos, ha explicado, son los que pasaron al sistema de atención a menores de la Junta de Extremadura, mientras que el resto continuó en los recursos dependientes de la Administración General del Estado.

"Si son mayores, siguen siendo competencia del Estado y no hay ningún tipo de problema. Si son menores de edad, se pasa a la Fiscalía de Menores y, en este caso, a la Junta de Extremadura", ha indicado Quintana, quien ha recalcado que este funcionamiento demuestra que "el procedimiento funciona".

El delegado del Gobierno ha criticado que la Junta y el PP mantengan ahora posiciones "cada vez más insolidarias y más cercanas a Vox". En su opinión, el Ejecutivo regional intenta construir "algún problema con los menas" pese a que el sistema de derivación y comprobación de edad ya establece qué administración debe asumir cada caso. "Esto es una estrategia nacional de insolidaridad por parte de la extrema derecha. Sabíamos que iba a llegar y ha llegado", ha lamentado.