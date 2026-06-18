El sábado de los 6.262 aspirantes a maestro en Extremadura empieza con un doble mapa de sedes

Las oposiciones al cuerpo de maestros llegan este sábado a su primera jornada en Extremadura con 6.262 aspirantes llamados al inicio de las pruebas y un reparto de sedes que no será el mismo durante todo el proceso. La convocatoria arranca el día 20 en facultades e institutos de Cáceres y Badajoz, pero las actuaciones posteriores se trasladarán desde el lunes a otros centros, según el área y el tribunal asignado.

La cita llega después de meses de preparación del temario, los supuestos prácticos y la programación didáctica. Este año se ofertan 304 plazas en siete especialidades dentro de un concurso-oposición en el que, una vez superadas las pruebas eliminatorias, los candidatos pasarán al baremo de méritos, donde pesa especialmente la experiencia docente.

La competencia, sin embargo, cambia mucho según el área elegida. Infantil reúne 1.669 admitidos, pero también es la que más puestos ofrece, con 139 plazas. Primaria suma 1.529 candidatos para 40 vacantes. Pedagogía Terapéutica cuenta con 965 aspirantes y Audición y Lenguaje, con 648. La pelea más ajustada queda en Inglés, con 577 opositores para 10 plazas, y en Educación Física, donde 589 aspirantes optan a otras 10.

Badajoz concentra Inglés, Música, PT y Primaria

El reparto de sedes divide el proceso entre las dos capitales provinciales. En Badajoz se examinarán este sábado los aspirantes de Idioma Extranjero-Inglés, Música, Pedagogía Terapéutica y Educación Primaria, aunque la sede concreta dependerá del tribunal asignado.

En Inglés, la Facultad de Ciencias acogerá a todos los tribunales, repartidos entre el Edificio Aulario y el Edificio José María Viguera Lobo. Música tendrá como sede la Escuela de Ingenierías Industriales. Pedagogía Terapéutica se distribuirá entre la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias.

Las oposiciones de docentes en Extremadura, en imágenes / Carlos Gil

Primaria, una de las áreas con más volumen de candidatos, tendrá el reparto más amplio en Badajoz. Sus tribunales se ubicarán entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Económicas y Empresariales, con divisiones por números pares e impares y por edificios dentro de cada centro universitario.

Cáceres acoge Infantil, Educación Física y Audición y Lenguaje

En Cáceres se celebrarán este sábado las pruebas de Educación Infantil, Educación Física y Audición y Lenguaje. La mayor distribución corresponde a Infantil, que por número de plazas y aspirantes ocupará tres facultades: Filosofía y Letras, Derecho y Formación del Profesorado.

Educación Física se dividirá entre dos institutos de la ciudad: los tribunales pares estarán en el IES Brocense y los impares, en el IES Norba Caesarina. En Audición y Lenguaje, la mayoría de tribunales irá a la Facultad de Veterinaria, mientras que los restantes se examinarán en la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional.

La distribución obliga a revisar con detalle el tribunal asignado antes de salir de casa, especialmente en las áreas con varios edificios o con reparto por números pares e impares. La primera jornada suele concentrar más desplazamientos y más dudas, al coincidir el acto de presentación con el arranque de las pruebas.

Las sedes cambian desde el lunes

El mapa no será el mismo a partir del 22 de junio. Desde ese día, las actuaciones posteriores se trasladarán en varios casos a institutos. En Badajoz, Inglés pasará al IES San Fernando; Música, al IES Bioclimático; Pedagogía Terapéutica, al IES Zurbarán; y Primaria se repartirá entre el IES Maestro Domingo Cáceres, para los tribunales pares, y el IES Rodríguez Moñino, para los impares.

En Cáceres, Infantil continuará dividida entre dos centros: el IES Norba Caesarina y el IES Brocense. Educación Física tendrá como sede el IES Al-Qazeres y Audición y Lenguaje, el IES Profesor Hernández Pacheco.

Dos pruebas eliminatorias

El proceso mantiene el modelo habitual de concurso-oposición. La primera prueba evaluará los conocimientos específicos de la especialidad e incluirá una parte práctica y el desarrollo por escrito de un tema elegido entre dos extraídos al azar. La calificación será sobre 10 puntos, con un peso del 40% para la parte práctica y del 60% para el tema. Para continuar será necesario alcanzar al menos un 5.

Quienes superen esa primera fase afrontarán después la prueba de aptitud pedagógica. En ella deberán defender una programación didáctica y preparar y exponer una unidad o situación de aprendizaje. La programación, que debe entregarse en papel en el acto de presentación, tendrá que referirse al curso 2025/26, incluir al menos 12 unidades, estar firmada y no superar las 60 hojas.

La nota del examen no será el único elemento del proceso. Al tratarse de un concurso-oposición, los méritos también contarán en la ordenación final, un aspecto especialmente relevante para quienes ya han trabajado como interinos y acumulan experiencia docente previa.

La recta final en las academias

En las academias, estos últimos días han sido de repaso, corrección de errores y control de nervios. Ana Sánchez, gerente del Centro de Estudios San Jorge de Cáceres, explicaba en la recta final que los aspirantes llegan con los contenidos trabajados, aunque con la tensión propia de una prueba de este tipo. "Ahora ya están en la fase de nervios", señalaba.

Sánchez no considera que esta convocatoria sea especialmente distinta a otras, pero sí marcada por el reparto de plazas. "Nosotros lo vemos normal. Incluso han bajado las solicitudes de participación respecto a otros años", apuntaba. En su opinión, la oferta de cada área influye de forma directa en la decisión de prepararse, sobre todo cuando el número de vacantes es reducido.

Ese contexto explica el tirón de Infantil, que cuenta con muchas más plazas que Inglés o Educación Física. También ayuda a entender la presión en Primaria, donde el número de candidatos es muy alto en relación con las vacantes ofertadas. Aun así, desde las academias insisten en que la ratio no lo decide todo: también pesan el tribunal, la defensa de la programación, los supuestos prácticos y la preparación real con la que llegue cada aspirante.

Una convocatoria esperada

La convocatoria ordinaria de maestros no se celebraba en Extremadura desde 2022, aunque en 2024 hubo un proceso extraordinario de estabilización con plazas de maestros y profesores. El examen de este sábado recupera así una cita importante para miles de titulados de Magisterio, interinos y opositores que llevan meses organizando su vida alrededor del estudio.

Para muchos, el primer objetivo será superar la jornada inicial sin errores: llegar a tiempo, localizar la sede, entregar la programación y afrontar la primera prueba. Después llegarán las siguientes fases, las exposiciones orales, el baremo de méritos y la espera hasta conocer el resultado final.

Sánchez resume la disposición con la que llegan quienes han dedicado buena parte del curso a preparar la oposición: "El que toma esa decisión, que al final supone invertir diez meses de tu vida, va a por todas".