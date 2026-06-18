Unicaja impulsa su voluntariado corporativo para reforzar la acción social en Extremadura

Unicaja ha puesto en marcha su nuevo Programa de Voluntariado Corporativo, una iniciativa con la que la entidad ordena y coordina las acciones sociales y medioambientales que ya venía desarrollando en los territorios donde está presente. El programa queda integrado de forma estructurada en su política de sostenibilidad y en el Plan Estratégico 2025-2027, con el objetivo de reforzar su compromiso con el entorno y con las necesidades sociales de cada ámbito local.

Un programa para canalizar la participación de la plantilla

El nuevo modelo busca canalizar de forma organizada la implicación de los profesionales de Unicaja en proyectos con impacto social y medioambiental. La iniciativa pretende contribuir al fortalecimiento del tejido social local y dar respuesta a necesidades concretas de cada territorio, entre ellos Extremadura, donde la entidad mantiene presencia y actividad financiera.

El voluntariado corporativo se articula en torno a proyectos relacionados con la inclusión social, la educación, la salud, la empleabilidad y la sostenibilidad medioambiental. Este enfoque permite avanzar hacia un modelo estable de colaboración y refuerza la coherencia de la acción social de Unicaja, alineando las iniciativas solidarias con su estrategia global.

Acción social adaptada a cada territorio

La entidad destaca que el programa aprovecha la capilaridad territorial de Unicaja y la implantación de su red para facilitar el desarrollo de actuaciones adaptadas a la realidad social de los distintos ámbitos geográficos en los que opera. La proximidad al territorio se convierte así en una herramienta clave para identificar necesidades y promover iniciativas con impacto directo en la comunidad.

La iniciativa se concibe como una herramienta transversal que refuerza la relación de Unicaja con su entorno y contribuye a consolidar una cultura corporativa orientada a las personas y al largo plazo. En este marco, el voluntariado se incorpora como una línea específica dentro de la política ESG de la entidad, en coherencia con los principios ambientales, sociales y de gobernanza.

Una app interna para gestionar el voluntariado

Como soporte operativo del programa, Unicaja ha desarrollado la aplicación interna ‘Voluntariado Unicaja’, desde la que su plantilla puede consultar las iniciativas activas, conocer su alcance e inscribirse de forma sencilla. La herramienta centraliza la información, facilita la gestión del voluntariado y mejora la coordinación con las entidades colaboradoras, además de permitir el seguimiento de las acciones desarrolladas en los distintos territorios.

El director general de Estrategia y Gabinete del Consejero Delegado de Unicaja, Manuel Guerrero, ha señalado que “este programa nos permite ordenar y reforzar nuestra acción social, facilitando una participación real de la plantilla, alineada con nuestra estrategia de sostenibilidad”. Con esta iniciativa, la entidad pretende reforzar la implicación de sus profesionales en proyectos que generen valor social y medioambiental.

Guerrero también ha subrayado que “el voluntariado corporativo representa, además, una oportunidad para fortalecer la cohesión interna y seguir construyendo una cultura corporativa basada en la cercanía, la implicación y la creación de valor compartido”. La entidad vincula así el nuevo programa no solo a su compromiso externo, sino también al fortalecimiento de su cultura interna.

Primeras experiencias con entidades sociales

Como punto de partida, Unicaja ha desarrollado dos experiencias iniciales junto a organizaciones del tercer sector. La primera se ha llevado a cabo con la Fundación A LA PAR, referente en inclusión de personas con discapacidad intelectual, y la segunda con la Fundación Quiero Trabajo, centrada en el apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad. Estas acciones han permitido testar el modelo operativo del programa y los procesos de coordinación y participación interna.

El lanzamiento del programa se apoya en la trayectoria de colaboración social que Unicaja mantiene desde hace años con distintas organizaciones del ámbito social y asistencial. A partir de esta base, la entidad prevé incorporar nuevas iniciativas y ampliar progresivamente los ámbitos y territorios de actuación del voluntariado corporativo, conforme se consolide el modelo.