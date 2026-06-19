La Fundación Laboral de la Construcción bate récord en Extremadura con más de 6.600 profesionales formados en 2025

La Fundación Laboral de la Construcción de Extremadura volvió a superar en 2025 sus cifras de formación al alcanzar un total de 6.637 profesionales formados, un 23,59% más que en 2024. La entidad impartió 247.083 horas de formación, un 28,94% más que el año anterior, y ejecutó 570 cursos, lo que supone un incremento del 32,25%. Así se recoge en la Memoria de actividades 2025, titulada Eres lo que Construyes, presentada por el Patronato de la entidad paritaria, integrada por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO del Hábitat y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA).

Badajoz concentra el mayor número de alumnos formados

Por provincias, Badajoz lideró la actividad formativa de la Fundación Laboral de la Construcción de Extremadura, con 3.457 alumnos y alumnas, 315 cursos y 122.535 horas impartidas. En Cáceres, la entidad formó a 3.055 personas mediante 247 cursos y un total de 113.228 horas de formación. Además, la teleformación alcanzó a 125 personas, con 8 cursos y 11.320 horas impartidas.

El perfil mayoritario del alumnado formado en 2025 fue el de un hombre, con una representación del 90,5%, y con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años, grupo que supuso el 25,4% del total. Le siguieron las personas de entre 36 y 45 años, que representaron el 23,1%, mientras que el alumnado ocupado alcanzó el 56,3%. El porcentaje de alumnado extranjero se situó en el 16,2%, frente al 11,4% del año anterior, con mayoría de personas procedentes de América Latina, seguidas de África.

“Trabajamos con el firme convencimiento de que nuestro sector es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad, tanto por su peso en el PIB como por su capacidad de arrastre sobre otros sectores”, recoge la Memoria de actividades 2025 de la Fundación Laboral de la Construcción. El documento subraya que formar parte de la construcción significa ser protagonista de un entorno en plena transformación, que demanda profesionales cualificados capaces de mejorar la competitividad de las empresas. La memoria está disponible en formato digital a través de la web memoria2025.fundacionlaboral.org.

La prevención de riesgos laborales, la formación más demandada

En cuanto a los cursos más demandados en Extremadura, la prevención de riesgos laborales volvió a ocupar el primer lugar. El 50,44% del alumnado, un total de 3.348 trabajadores y trabajadoras, eligió formación relacionada con la PRL. Por su parte, el 42,64%, equivalente a 2.830 alumnos, optó por especialización en oficios y profesiones del sector, mientras que el 6,92%, 459 personas, se formó en materias transversales de Gestión.

La modalidad presencial continuó siendo la preferida por el alumnado extremeño durante 2025. Un total de 6.234 personas, el 93,93% del alumnado, se decantó por la formación presencial, frente al 4,19% que optó por formación mixta y el 1,88% que eligió teleformación. Estos datos reflejan el peso que mantiene la enseñanza práctica y directa en un sector especialmente vinculado a la cualificación técnica y a la seguridad en obra.

Entre los cursos con mayor demanda destacaron “PRL para Trabajos de Albañilería”, con 545 alumnos, “PRL para Aparatos Elevadores”, con 324, y “Nivel Básico de Prevención en Construcción”, con 250 participantes. También figuraron entre las acciones más solicitadas la formación en montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión y la parte específica de PRL para aparatos elevadores. Fuera del ámbito de la seguridad y salud laboral, sobresalieron los cursos de plataformas elevadoras móviles de personal, montaje de andamios apoyados, trabajos en espacios confinados, manipulador telescópico y carretillas elevadoras.

Más asesoramiento preventivo en obras

En materia de seguridad y salud, la Fundación Laboral de la Construcción, a través del Organismo Paritario para la Prevención en la Construcción (OPPC), realizó en 2025 un total de 18.905 visitas de asesoramiento preventivo en obra en el conjunto del país. Esta actividad, dirigida especialmente a acercar la prevención a pequeñas y medianas empresas del sector, supuso un incremento del 12,6% respecto a 2024. Además, el OPPC organizó 35 jornadas divulgativas sobre seguridad y salud laboral, con la asistencia de 819 profesionales.

Las acciones de sensibilización también tuvieron un papel destacado durante el último ejercicio. La Fundación Laboral de la Construcción celebró 53 sesiones de concienciación, con la participación de 1.085 personas en 19 centros educativos. Estas actuaciones buscan reforzar la cultura preventiva desde las etapas formativas y acercar al alumnado la realidad de un sector en constante evolución.

El portal LineaPrevencion.com se consolidó como un servicio de referencia para empresas y profesionales de la construcción en materia de seguridad y salud laboral. Durante 2025 registró 162.176 usuarios y sus vídeos de prevención de riesgos laborales alcanzaron las 302.088 visualizaciones. El vídeo más visto fue el dedicado a “Riesgos y medidas preventivas en trabajos con soldadura eléctrica”, con 17.941 reproducciones, mientras que el servicio gratuito de asesoramiento telefónico en PRL, a través del 900 20 30 20, atendió 9.600 consultas.

Construyendoempleo.com supera las 9.700 vacantes

En el ámbito del empleo, Construyendoempleo.com, portal de referencia del sector en su versión web y aplicación móvil, continuó funcionando como punto de encuentro entre empresas y profesionales de la construcción. En 2025 publicó 9.726 vacantes, un 19,8% más que en 2024, y registró 5.311 candidatos y candidatas, lo que supone un incremento del 6,9%. Además, alcanzó las 1.107 empresas registradas, un 2,8% más que el año anterior.

El total de candidaturas inscritas en las ofertas publicadas en el portal ascendió a 28.252, un 5,7% más que en 2024. Los perfiles más demandados por las empresas fueron los de albañil, peón, encargado de obra, jefe de obra y gruista. La memoria también destaca el rejuvenecimiento de las personas usuarias del portal, ya que la proporción de profesionales mayores de 45 años pasó del 66,7% en 2024 al 34% en 2025.