La huelga médica deja unas 300.000 pruebas, consultas e intervenciones suspendidas en Extremadura

La huelga mensual de facultativos contra el borrador del Estatuto Marco deja ya cerca de 300.000 actos médicos suspendidos en Extremadura desde el pasado mes de diciembre. La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha cifrado en 264.629 las pruebas, intervenciones y consultas aplazadas entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, una cifra que previsiblemente se acercará a los 300.000 una vez incorporados los datos de la jornada de paro de este viernes.

García Espada ha explicado que la próxima semana ofrecerá el balance definitivo, aunque ha avanzado que, si las previsiones se cumplen, Extremadura rondará esa cifra. «No se puede permitir», ha afirmado la consejera, que ha calificado la situación como «un agravio a los pacientes que esperan ser atendidos».

La responsable sanitaria ha subrayado que esos actos suspendidos no son solo una estadística, sino personas pendientes de una prueba diagnóstica, una intervención quirúrgica o una consulta médica. «No son números, son pacientes que esperan ser atendidos y son profesionales que claman ser escuchados», ha recalcado.

La consejera se ha pronunciado así en declaraciones a los medios al ser preguntada por la planificación de las vacaciones en el sector sanitario y por las consecuencias de la huelga en las listas de espera, especialmente en Atención Primaria. García Espada ha asegurado que la Junta va a poner «toda la carne en el asador» para hacer frente a la situación y ha remarcado que la huelga «está haciendo muchísimo daño en Extremadura».

El conflicto

El conflicto responde a la protesta de los facultativos contra el borrador del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad. García Espada ha cargado contra la ministra Mónica García, a la que ha acusado de avanzar en una reforma sin el consenso de profesionales, sindicatos, agentes sociales ni comunidades autónomas.

«Este ministerio no deja de sorprendernos. Ni cuando acuerda mantiene el acuerdo», ha criticado la consejera, que ha sostenido que los propios sindicatos mayoritarios que firmaron el anteproyecto no están de acuerdo con el texto publicado porque, según ha dicho, el Ministerio «le ha cambiado el texto en su publicación».

García Espada ha recordado además que ayer la Asamblea de Extremadura aprobó, con los votos de PP y Vox, una propuesta para instar al Gobierno central a modificar el planteamiento de esta reforma normativa y buscar un texto consensuado con profesionales, sindicatos, agentes sociales y autonomías.

Según la consejera, una reforma que lleva «20 años en un cajón» no puede salir adelante de esta manera. Además, ha advertido de que el conflicto podría agravarse después del verano si se confirma una huelga indefinida a partir de septiembre, que incluso podría extenderse a otras categorías sanitarias.

El plan de verano

La consejera también se ha referido a la cobertura de las vacaciones en el sector sanitario. García Espada ha reconocido que el plan de verano aún no está completamente cerrado, aunque ha defendido que Salud ya no concentra las contrataciones únicamente a partir del 1 de julio, sino que mantiene durante todo el año un plan de retención y fidelización de profesionales.

«Antes durante el año apenas se contrataba y se hacía a partir del 1 de julio. Ahora no. Hay contrataciones todo el año y se potencian durante el verano», ha señalado García Espada, que considera que este sistema da «un poco más de margen» para organizar las vacaciones y analizar la situación de las bolsas de empleo.

En el caso de Enfermería, la consejera ha recordado que el año pasado se agotó toda la bolsa y ha avanzado que la previsión para este 2026 es similar. Aun así, ha matizado que muchos profesionales ya están contratados desde antes del verano, por lo que la consejería espera terminar de perfilar el dispositivo y ofrecer más información la próxima semana.