USO pide a la Junta que devuelva íntegras las pagas extra a los funcionarios extremeños

USO ha solicitado formalmente a la Junta de Extremadura la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias de los empleados públicos de la Administración General, unas retribuciones que, según denuncia el sindicato, continúan reducidas desde los recortes aprobados en 2010.

La organización sindical considera que ha llegado el momento de revertir una situación que califica de «agravio comparativo», al asegurar que miles de trabajadores públicos siguen percibiendo unas pagas extraordinarias inferiores a una mensualidad ordinaria completa, mientras que la presidenta del Ejecutivo, María Guardiola, los consejeros, secretarios generales y otros altos cargos sí cobran estas retribuciones al 100%.

«Han pasado más de dieciséis años desde aquellas medidas excepcionales y temporales, pero miles de empleados públicos extremeños siguen percibiendo unas pagas extraordinarias inferiores a una mensualidad ordinaria completa», ha criticado este viernes USO en una nota de prensa.

El papel de los funcionarios

El sindicato sostiene que esta diferencia transmite un mensaje «difícil de entender» para quienes sostienen a diario los servicios públicos de la región. En este sentido, ha recordado el papel de los empleados públicos en hospitales, centros educativos, residencias, servicios sociales, oficinas administrativas, centros de atención a la dependencia y dispositivos de emergencias.

«Lo hicieron durante la crisis económica, durante la pandemia y continúan haciéndolo cada día», ha subrayado la organización, que insiste en que no reclama «privilegios ni nuevas ventajas económicas», sino la recuperación de una parte del salario que fue recortada hace más de una década con carácter excepcional.

USO también apela al Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que las pagas extraordinarias deben estar integradas por una mensualidad de retribuciones básicas y por la totalidad de las retribuciones complementarias. Por ello, defiende que existen razones jurídicas, económicas y de justicia social para abordar esta reivindicación.

Negociación

La organización ha pedido a la presidenta de la Junta, así como a la Consejería de Hacienda y Administración Pública la apertura inmediata de una negociación que permita recuperar estas pagas extraordinarias hasta que vuelvan a equivaler al cien por cien de una mensualidad ordinaria.

El sindicato argumenta que, si la situación económica permite que los máximos responsables de la Administración autonómica perciban íntegramente sus pagas extra, también debe permitir que los trabajadores públicos recuperen aquello que perdieron hace más de dieciséis años.