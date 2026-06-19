La matrícula de la universidad extremeña seguirá congelada: estudiar un grado cuesta entre 592 y 1.064 euros

La matrícula de la Universidad de Extremadura (UEx) seguirá congelada el próximo curso. La Junta sacó ayer a información pública el proyecto de decreto que fijará los precios públicos de las enseñanzas universitarias para 2026-2027 y el borrador no plantea subidas. De esta forma, estudiar un grado en la UEx continuará costando entre 592 y 1.064 euros por curso en primera matrícula, en función del grado de experimentalidad de la titulación.

El texto aún no está aprobado de forma definitiva. La resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) abre un periodo de audiencia de siete días hábiles para que cualquier persona interesada pueda presentar alegaciones o sugerencias. Una vez concluido este trámite, el decreto deberá continuar su tramitación hasta su aprobación por el Consejo de Gobierno y su posterior publicación en el DOE.

La principal medida para el alumnado seguirá siendo la bonificación del 99% del precio de los créditos aprobados en primera matrícula, tanto en grados como en másteres oficiales. Esta ayuda se aplica a los estudiantes de la UEx y de sus centros adscritos que no estén cubiertos por el sistema nacional de becas, y permite reducir de forma muy significativa el coste de la matrícula cuando se superan las asignaturas.

La bonificación se implantó en el curso 2019-2020 como una fórmula para primar el rendimiento académico del alumnado extremeño. En los grados, se aplica a los créditos aprobados en primera matrícula durante el curso anterior. En el caso de los másteres, se tienen en cuenta los créditos superados en primera matrícula durante los dos cursos inmediatamente anteriores. También se mantiene para el alumnado que se acoja a la matrícula condicionada, una posibilidad que ya se incorporó en el decreto del curso pasado.

El nuevo borrador apenas introduce cambios respecto al decreto vigente. La principal novedad está en la redacción de las exenciones, ya que incorpora de forma expresa la exención del pago de los precios públicos universitarios para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. El propio texto señala que esta exención ya se venía aplicando y era compensada por la comunidad autónoma, aunque no figuraba hasta ahora en los decretos de cursos anteriores.

Asimismo, se conservan las exenciones y bonificaciones para familias numerosas, estudiantes con discapacidad, víctimas del terrorismo, víctimas de violencia de género o sexual, personas refugiadas o con derecho a protección subsidiaria, entre otros supuestos ya recogidos en la normativa autonómica.

Los precios

En cuanto a las cuantías, los precios se mantienen en los niveles fijados desde el curso 2022-2023, cuando culminó el proceso de armonización nacional que supuso una rebaja media del 4,2% en las tasas universitarias extremeñas. En primera matrícula, el precio del crédito en los grados oscila entre los 9,88 y los 17,74 euros. Como el primer curso completo exige matricularse de 60 créditos, el coste anual se sitúa entre 592 y 1.064 euros, según la titulación.

Repetir asignaturas seguirá siendo mucho más caro. En segunda matrícula, cada crédito pasa a costar entre 20,64 y 37,07 euros. En tercera matrícula, el importe se eleva hasta una horquilla de entre 44,57 y 80,13 euros. Y en cuartas y sucesivas matrículas, los precios se sitúan entre 61,87 y 111,28 euros por crédito, también en función del grado de experimentalidad de los estudios.

El decreto mantiene además el importe mínimo de matrícula, fijado en 293,49 euros, salvo para los estudiantes a los que les queden menos créditos pendientes para finalizar sus estudios. En esos casos, abonarán únicamente la cantidad correspondiente a los créditos restantes, sin computar los trabajos de fin de estudios.

El pago podrá realizarse en un único abono o fraccionarse hasta en diez plazos. El primero, equivalente al 5% del importe total, se abonará al formalizar la matrícula en junio o julio de 2026. El último, también del 5%, se pagará entre el 1 y el 15 de abril de 2027. Las tasas administrativas deberán abonarse junto al pago único o con el primer plazo.