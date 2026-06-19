Viajar en tren a Sevilla desde Extremadura tendrá transbordos por carretera este verano

Renfe pondrá en marcha a partir del 20 de junio un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros entre Extremadura y Sevilla durante varios fines de semana de verano. La medida afectará a los servicios de Media Distancia que conectan la capital andaluza con la región y se mantendrá hasta el 30 de agosto, coincidiendo con las obras de mejora previstas en la línea Mérida-Los Rosales.

El dispositivo contempla la circulación de 240 servicios de autobús y 80 taxis para cubrir los desplazamientos afectados por los cortes ferroviarios entre Zafra y Sevilla. Según ha informado Renfe, se habilitarán autobuses directos entre ambas localidades, además de autobuses y taxis para atender las estaciones intermedias del recorrido.

Aplicación del plan

El plan se aplicará durante los sábados y domingos, mientras que de lunes a viernes los trenes circularán con normalidad. La compañía explica que los cortes se han programado en fin de semana para reducir la incidencia sobre los viajeros, al tratarse de los días con menor tráfico ferroviario.

Además, las obras se desarrollarán en un periodo del año en el que disminuyen los desplazamientos habituales de trabajadores y estudiantes.Como excepción, entre el 2 y el 6 de julio el dispositivo de transporte alternativo se ampliará al tramo comprendido entre Villafranca de los Barros y Sevilla.

Renfe informará a los usuarios de esta modificación temporal del servicio a través de sus canales habituales de venta e información. En el caso de la compra online, aparecerá un aviso en pantalla indicando el tramo que se realizará por carretera. La compañía recuerda que será necesario adquirir o formalizar el billete antes de viajar. Además, no estará permitido el transporte de mascotas ni de bicicletas en los servicios de transbordo por carretera.