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Dos vinos extremeños logran Gran Oro y Oro en el Concours Mondial de Bruxelles 2026

Syrah Bodegas Ruiz Torres obtiene el máximo galardón del certamen y Attelea Crianza suma una medalla de oro para una bodega familiar vinculada a la Sierra de Guadalupe

Dos vinos extremeños logran Gran Oro y Oro en el Concours Mondial de Bruxelles 2026

Dos vinos extremeños logran Gran Oro y Oro en el Concours Mondial de Bruxelles 2026 / EL PERIÓDICO

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El Periódico Extremadura

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Cañamero

Dos vinos, dos medallas y un mismo origen extremeño. Syrah Bodegas Ruiz Torres y Attelea Crianza han sido reconocidos en la edición 2026 del Concours Mondial de Bruxelles, uno de los concursos vinícolas internacionales con mayor proyección para bodegas y elaboradores.

Según ha trasladado Bodegas Ruiz Torres, el vino Syrah Bodegas Ruiz Torres ha conseguido el Gran Oro, considerado por la bodega como el máximo galardón otorgado por el certamen. Por su parte, Attelea Crianza ha recibido una medalla de oro.

El reconocimiento tiene un valor añadido para el sector vitivinícola extremeño, que en los últimos años ha buscado reforzar su presencia en mercados nacionales e internacionales desde una identidad muy ligada al territorio. En este caso, la bodega subraya el origen de sus vinos en viñedos de montaña situados a más de 800 metros de altitud, en las laderas de la Sierra de Guadalupe.

Altitud, pizarra y carácter de montaña

La propia bodega atribuye parte de la personalidad de estos vinos al entorno en el que nacen: clima de montaña, altitud y suelos de pizarra. Son factores que, según la firma, aportan frescura, carácter y una identidad diferenciada a cada elaboración.

La mención a la Sierra de Guadalupe sitúa el premio en un área de fuerte peso simbólico para Extremadura, donde el paisaje, la historia y la actividad agroalimentaria se cruzan con una producción vitivinícola que aspira a ganar visibilidad fuera de la región.

El mensaje difundido por la bodega incide también en el componente generacional del proyecto. Bodegas Ruiz Torres se presenta como una empresa familiar con trayectoria desde 1870 y vincula estos premios al trabajo continuado en el viñedo y a una forma de entender el vino "profundamente ligada" a la tierra.

Un impulso para el vino extremeño

El resultado en Bruselas llega en un momento en el que las bodegas extremeñas tratan de consolidar una imagen de calidad más allá de los tópicos tradicionales asociados al vino regional. La obtención de un Gran Oro y una medalla de oro permite a la bodega reforzar su posicionamiento en un escaparate internacional.

Desde la firma se ha querido destacar que estos galardones demuestran que desde Extremadura se elaboran vinos capaces de competir "entre los mejores del mundo". La frase resume el tono del comunicado: reivindicación de origen, orgullo territorial y voluntad de ganar presencia en un sector muy competitivo.

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El reconocimiento a Syrah Bodegas Ruiz Torres y Attelea Crianza se convierte así en una noticia relevante para el entorno de Guadalupe y para el conjunto del vino extremeño, especialmente por el efecto que este tipo de premios puede tener en la promoción, la comercialización y el prestigio de las marcas vinculadas a la región.

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