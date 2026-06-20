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Grupo Empresarial Magenta

30 años construyendo progreso desde Extremadura

La constructora extremeña celebra tres décadas de trayectoria consolidada en el sector, adaptándose a los cambios del mercado sin perder sus principios fundacionales

Grupo Empresarial Magenta, 30 años.

Grupo Empresarial Magenta, 30 años. / Grupo Magenta

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El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Plasencia / Cáceres

En 1996 un grupo de empresarios extremeños decidió poner en marcha un proyecto basado en el trabajo, la profesionalidad y la confianza. Treinta años después, Grupo Empresarial Magenta se ha consolidado como una de las constructoras de referencia del suroeste español, con presencia en diferentes comunidades autónomas y una amplia experiencia en edificación, obra civil, rehabilitación energética y promoción residencial.

Depuradora de Olivenza construida por Magenta.

Depuradora de Olivenza construida por Magenta. / EL PERIÓDICO

El valor de una historia compartida

Cumplir treinta años constituye un hito al alcance de pocas empresas del sector de la construcción. Durante estas tres décadas, Grupo Empresarial Magenta ha sabido adaptarse a los cambios económicos, tecnológicos y sociales sin renunciar a los principios que inspiraron su nacimiento.

La compañía quiere aprovechar este aniversario para reconocer especialmente la visión y el compromiso de los socios accionistas que impulsaron el proyecto empresarial en 1996. Gracias a aquella apuesta inicial, basada en el esfuerzo, la confianza y la voluntad de crear una empresa sólida y duradera, hoy Grupo Magenta continúa desarrollando proyectos que contribuyen al crecimiento y bienestar de numerosas ciudades y municipios.

Museo Romano de Mérida.

Museo Romano de Mérida. / Magenta

Un año de importantes actuaciones

El ejercicio ha estado marcado por la finalización de proyectos de especial relevancia para la empresa. Entre ellos destacan la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, diseñada por el arquitecto Rafael Moneo; la rehabilitación energética de 140 viviendas en Mérida; la ejecución del carril bici del Camino de Carboneros en Cáceres; Centro Para Personas Con Diversidad Funcional en Almaraz; la primera fase de la reforma integral de la Residencia de Mayores La Orden, en Huelva…

Actuaciones muy diferentes entre sí que reflejan la capacidad técnica y organizativa de una empresa preparada para afrontar proyectos de diversa naturaleza y complejidad.

Hospital de Cáceres.

Hospital de Cáceres. / Magenta

Mirando al futuro

Treinta años después de su constitución, Grupo Empresarial Magenta continúa apostando por la innovación, la digitalización de procesos, la sostenibilidad y la mejora continua.

La incorporación de nuevas metodologías de trabajo, la formación permanente de los equipos y la búsqueda de la excelencia constructiva permiten a la compañía afrontar con garantías los desafíos de un sector en constante evolución.

Grupo Preving.

Grupo Preving. / Magenta

Compromiso con la profesión

Como viene haciendo desde hace años, Grupo Empresarial Magenta participa como patrocinador del Concurso Nacional Hispano-Luso de Albañilería Chinato, una iniciativa que pone en valor el trabajo de los profesionales de la construcción y contribuye a preservar y prestigiar un oficio fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad.

Treinta años después de su fundación, la empresa mantiene intacta la filosofía que inspiró sus primeros pasos: construir con calidad, responsabilidad y vocación de futuro.

"Gracias a quienes lo hicieron posible"

"Este aniversario es también un homenaje a todos los socios fundadores, trabajadores, colaboradores, clientes y administraciones que han formado parte de la historia de Grupo Empresarial Magenta durante estos treinta años".

Origen de una historia empresarial

Grupo Empresarial Magenta nació en 1996 impulsado por socios vinculados a PYMECON, con el objetivo de crear una empresa extremeña capaz de responder a los retos de un sector en constante evolución. Treinta años después, aquel proyecto mantiene intactos los valores que inspiraron sus primeros pasos: profesionalidad, compromiso y vocación de futuro.

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