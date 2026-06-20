"Sin albañiles y constructoras, no hay edificios plenamente terminados y habitables"

Recibe el Premio Honorífico Fundación Pymecon en un concurso ligado a la albañilería, al oficio y a la construcción tradicional. ¿Qué valor personal tiene para usted este reconocimiento?

Muchísimo, por dos razones: primero, porque admiro a la gente que hace posible el negocio inmobiliario. Sin construcción previa, no hay activos que gestionar y nosotros, en sectores menos maduros como logística o data centers nos hemos tenido que construir nuestros propios activos desde cero, bien porque no había capacidad instalada previa o porque no se correspondía con los estándares que demandaba el mercado. Y segundo, porque soy hijo de un matrimonio ‘mixto’ cacereño-pacense y mi padre es chinato, así que he pasado aquí temporadas con mi familia y tengo un enorme cariño por Malpartida.

Usted ha desarrollado su carrera en el gran sector inmobiliario, pero este premio nace desde la base del oficio. ¿Qué importancia tienen los albañiles, constructores y pequeñas empresas en toda la cadena del sector?

Tienen una importancia crucial, porque, con diferentes grados de intensidad, todos los tipos de construcción requieren albañiles y constructoras, grandes o pequeñas, para cada especialidad. Sin ellos, no hay edificios plenamente terminados y habitables.

¿Cree que a veces el sector inmobiliario habla mucho de inversión, activos o rentabilidad y demasiado poco de quienes levantan realmente los edificios?

Ambas cosas son necesarias. Si no eres capaz de atraer inversión para los activos mediante análisis de rentabilidad adecuados que desemboquen en planes de negocio y proyectos de construcción creíbles, no habría posibilidad de levantar los edificios y crear empleo en el sector. Por supuesto, es muy importante que luego las obras se hagan bien. Todos tienen su sitio y cada uno su importancia en función del momento del proyecto, desde una simple idea de negocio a un edificio terminado y con un inquilino satisfecho.

El Concurso de Albañilería Chinato reivindica la destreza manual, la precisión y el trabajo bien hecho. ¿Qué vigencia tienen estos valores en un sector cada vez más tecnológico e industrializado?

La vigencia es plena, porque incluso con la ayuda de la tecnología y la industrialización, se necesita destreza y precisión para hacer un trabajo bien hecho. No por emplear maquinaria muy sofisticada puede el operario ser un gualtrapa, pues el resultado será tan desastroso o más que si lo hace manualmente.

MERLIN Properties se ha consolidado como una de las grandes compañías inmobiliarias españolas, con presencia en el Ibex 35. ¿Qué aprendizajes de ese recorrido pueden servir también a las pymes de la construcción?

Que partiendo de un origen humilde y hablando inglés con acento extremeño se puede progresar y soñar con crear un proyecto bonito con esfuerzo, honradez y ganas de hacer las cosas bien. Hoy en día la información vuela y, si una pyme extremeña hace un trabajo excepcional, innova o atiende una nueva necesidad de mercado, más temprano que tarde se sabe y surge la oportunidad de crecer y expandirse.

En un momento marcado por la falta de vivienda, el encarecimiento de los costes y la necesidad de más suelo disponible, ¿qué diagnóstico hace del sector de la construcción en España?

Es un sector muy reducido en relación a lo que llegó a ser en los años de vino y rosas previos a la Gran Depresión 2008-2014. No tengo certeza absoluta de las cifras, pero he leído que si en 2006 había 3,1 millones de personas trabajando en construcción, actualmente son 1.4 millones. Es difícil construir más vivienda para añadir oferta al mercado si no hay quien la construya. Por otra parte, mucha maquinaria y medios de construcción se malvendieron en las insolvencias que devastaron el sector durante la crisis. Enormes cantidades se perdieron en crédito malparado y, si atendemos al capital, en febrero de 2007 la capitalización bursátil total del sector eran más de 44.000 millones de euros y en febrero de 2014 eran apenas 250 millones… lo recuerdo perfectamente por tener que explicarlo en las reuniones con inversores previas a nuestra salida a bolsa. Habiendo destruido empleo, medios de producción, deuda y capital, muchas constructoras se fueron al extranjero a trabajar o se dedicaron a las concesiones públicas. Hoy en día no es fácil encontrar una constructora que aún construya y tenga los medios técnicos y humanos propios necesarios para hacerlo. Lo que hay es mucho gerente de subcontratistas que es más un despacho de abogados con una grúa que una verdadera constructora. Las que quedan de verdad, los que las necesitamos nos las rifamos.

La construcción vive una transformación hacia la eficiencia energética, la sostenibilidad y la digitalización. ¿Están preparadas las pequeñas y medianas empresas para afrontar ese cambio?

Sí, están preparadas en general, pero es importante que las administraciones públicas apliquen cierta autocontención en el aluvión normativo, porque las pymes no tienen, no pueden tener por su tamaño, suficiente personal dedicado a tareas improductivas, ya que afectaría a su rentabilidad. Solo las grandes compañías tienen legiones de gente dedicada a hacer papeles.

Usted conoce bien Extremadura y mantiene vínculos personales con la región. ¿Qué oportunidades cree que tiene el territorio para atraer inversión, actividad empresarial y nuevos proyectos inmobiliarios o logísticos?

Extremadura tiene ante sí una oportunidad que llevaba siglos esperando: la energía. Es de los pocos ámbitos en los que la región parte con clara ventaja respecto a otras y atesora ingentes recursos. Desde la sociedad y los poderes públicos podemos ayudar a plasmar esa ventaja estratégica en riqueza y empleo si impulsamos la educación, especialmente en aquellas áreas en las que el resto de España se ha dormido: las profesiones técnicas. Ojalá lleguemos a ser la región con más ingenieros por 1.000 habitantes. También tenemos magníficas oportunidades en minería y tecnificación de agricultura y ganadería, o incluso en industria. Un extremeño que voluntariamente ha decidido trabajar y sustraerse al poderoso canto de sirena de los subsidios y el dolcefarniente es alguien que ya ha pasado por un cierto proceso de selección voluntario y suele ser luego productivo, válido y cumplidor en su trabajo. Ese es el camino.

MERLIN Properties ha apostado en los últimos años por nuevos ámbitos como los centros de datos, un negocio que ya supone cerca del 10% de sus ingresos y que marca una nueva etapa para la compañía. ¿Cómo cambiará la demanda inmobiliaria con la economía digital?

Surgirán nuevas formas de demanda en la medida en que la sociedad evoluciona, y un buen ejemplo son los centros de datos, tanto los de almacenamiento, como los de nube, como los de inteligencia artificial. Que no son más que una respuesta del sector inmobiliario y de infraestructuras a una nueva necesidad social, que ya lleva años con nosotros y tiene pinta de que se va a disparar a futuro. Me hace gracia que se diga que «los centros de datos» consumen energía como si no quisiéramos asumir que quien la consume es tu hijo con ChatGPT, tu vecino con Netflix, tu médico leyendo radiografías con la ayuda de un ordenador, tú mismo mandando vídeos de fútbol o tu empresa aumentando su productividad mediante modelos de IA avanzados. Recientemente, he estado leyendo todo tipo de barbaridades que los «me-opongo» de siempre opinaban sobre los centros de datos con un nivel de conocimiento bastante precario… y lo más divertido es que lo hacían participando de forma muy animada en un Whatsapp Chat… ¿Dónde creen que se aloja y mantiene esa aplicación? Si quisieran ser consecuentes de verdad con las posturas extremas que defienden, deberían comunicarse mediante hojas parroquiales escritas con una Olivetti y repartidas al paisanaje a la salida de misa… Estamos locos.

Si tuviera que lanzar un mensaje a los jóvenes que participan o miran con interés el Concurso de Albañilería Chinato, ¿por qué les diría que la construcción sigue siendo un sector de futuro?

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Porque el inmobiliario ha existido desde que la Virgen María y San José se alojaron en régimen de precario consentido en el Portal de Belén. Ese edificio lo había construido alguien… Algún día habrá que hacer aeropuertos de drones o garajes electrificados para coches autoconducidos, pero todo eso tendrá que hacerlo alguien, y no importa que lo haga con ayuda de ordenadores, máquinas o incluso robots. Alguien tendrá que aplicar sentido común a esos procesos constructivos y ese alguien será una persona.