Carpintería Manzano: más de un siglo de tradición convertido en vanguardia tecnológica extremeña

Pocas firmas pueden presumir de una trayectoria tan consolidada y, a la vez, tan decidida a mirar hacia el futuro como Carpintería Manzano, S. L. Esta empresa familiar extremeña, que atesora ya más de un siglo de experiencia en el sector de la madera, se ha erigido en un referente ineludible de la construcción y el interiorismo no solo en Extremadura, sino a nivel nacional.

Desde sus instalaciones en Malpartida de Plasencia, la compañía ha sabido adaptar su saber hacer artesanal a los tiempos actuales. Con 9.000 metros cuadrados de instalaciones industriales —situadas en una parcela de más de 20.000 metros cuadrados urbanizados—, la firma combina el legado de cuatro generaciones con la tecnología más avanzada, incluyendo el uso intensivo de maquinaria de control numérico para optimizar la producción y garantizar la máxima calidad.

Alejandro Manzano, gerente de Carpintería Manzano. / EL PERIÓDICO

Compromiso con la excelencia y el crecimiento

Carpintería Manzano no se detiene. La reciente inversión de 2 millones de euros en la ampliación de sus instalaciones y la implementación de medidas medioambientales subrayan un compromiso firme con la sostenibilidad y la eficiencia productiva. Tal y como señalan desde la dirección, este esfuerzo ya ha permitido incrementar la producción en un 25% quedando aún capacidad hasta incrementar un 45%, consolidando su capacidad para afrontar proyectos de gran envergadura en hospitales, centros educativos, hoteles y oficinas de todo el país.

Juan Manzano, fundador de Carpintería Manzano. / Toni Gudiel

Su reputación es fruto de años de trabajo riguroso, avalado por la norma de calidad ISO 9001 y una trayectoria que en 2009 fue reconocida con el premio a la Trayectoria Empresarial de los Premios Empresario Extremeño del Año. A esta fortaleza se suma ‘Carlia’ (Carpintería de Línea Avanzada), su filial especializada en cocinas y armarios, que aporta un valor diferencial al mercado de la decoración y el interiorismo.

Interior de Carpintería Manzano en Malpartida de Plasencia. / EL PERIÓDICO

Formación y nuevos horizontes

Desde hace años, dentro su compromiso corporativo con el crecimiento y desarrollo de Malpartida de Plasencia, para dar a conocer el municipio y sus costumbres, de la mano de PYMECON colabora estrechamente con el Excelentísimo Ayuntamiento en la organización del Concurso de Albañilería Chinato, que en esta edición trasciende nuestras fronteras acogiendo parejas de Portugal y apuesta por la modernización e integración en el oficio con la participación de cuadrillas de mujeres.

Carpintería Manzano está dotada con la última tecnología. / EL PERIÓDICO

En un sector donde la escasez de profesionales cualificados es un reto latente, Carpintería Manzano destaca por su continuo contacto con instituciones como la Escuela Taller de Carpintería de Plasencia, integrando talento joven en su plantilla.

A pesar de esto, la falta de mano de obra cualificada, como en todas las empresas del sector de construcción y derivados, genera un gran cuello de botella que no se solucionará a no ser que se cambie el modelo de FP dual que se imparte en España, que sufre notables carencias.

Carpintería Manzano: más de un siglo de tradición convertido en vanguardia tecnológica extremeña / EL PERIÓDICO

Expansión

Pero el afán de superación de esta empresa chinata trasciende fronteras. Conscientes del potencial de su producción en fábrica, Carpintería Manzano trabaja actualmente en una nueva etapa de expansión. En la actualidad, la firma colabora estrechamente con Avante Extremadura para impulsar su competitividad exterior, con el objetivo estratégico de abrir nuevos mercados de exportación de producto terminado a países europeos y latinoamericanos, ya que más del 90% de producción es para el mercado nacional y Portugal, y aproximadamente el 7% corresponde al regional, reafirmando así que la calidad extremeña tiene un hueco privilegiado en el mercado internacional.

Carpintería Manzano: más de un siglo de tradición convertido en vanguardia tecnológica extremeña / EL PERIÓDICO