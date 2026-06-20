CCOO pide protocolos contra el clima extremo en los centros de trabajo extremeños

Las olas de calor, los incendios forestales, las tormentas o las lluvias torrenciales ya no son solo una cuestión meteorológica, sino que también empiezan a formar parte de la prevención de riesgos laborales. Con esa idea, CCOO de Extremadura ha puesto en marcha la campaña ‘Clima extremo, trabajo seguro’, una iniciativa con la que reclama protocolos específicos en los centros de trabajo para proteger a las plantillas ante situaciones de emergencia climática.

El sindicato quiere incorporar la emergencia climática como una prioridad en materia de salud laboral y en la negociación colectiva. Para ello, la campaña pone el foco en la necesidad de implantar protocolos de actuación frente a fenómenos meteorológicos extremos, instrumentos que considera esenciales para anticipar riesgos, proteger la salud de las personas trabajadoras y garantizar la continuidad segura de la actividad cuando se produzcan situaciones de alerta.

CCOO advierte de que los episodios de clima extremo "son también un riesgo laboral" y, por tanto, deben abordarse desde la prevención. La organización sostiene que estos fenómenos han dejado de ser excepcionales y se han convertido en una realidad cada vez más frecuente, con impacto directo sobre las condiciones de trabajo de miles de personas.

Norma estatal

La campaña llega, además, en un contexto de cambios normativos en el ámbito laboral. La normativa estatal ha reforzado la obligación de incorporar estos protocolos a la negociación colectiva y ha reconocido nuevos derechos para las personas trabajadoras, como los permisos climáticos retribuidos o la posibilidad de paralizar la actividad ante situaciones de riesgo grave e inminente.

CCOO considera que este nuevo marco debe trasladarse de forma efectiva a las empresas y administraciones, especialmente en una comunidad como Extremadura, donde los episodios de altas temperaturas, las alertas por calor, los incendios forestales o las tormentas pueden afectar de forma directa a numerosos sectores.

La campaña pretende trasladar a empresas, administraciones y trabajadores que adaptarse al cambio climático también implica proteger la salud en el ámbito laboral. CCOO insiste en que no se trata de un problema futuro, sino de una realidad que ya está afectando a los centros de trabajo y que exige respuestas inmediatas.

Entre las medidas que plantea el sindicato figuran la adaptación de horarios, la reorganización de tareas, la información previa ante situaciones de alerta y la inclusión de medidas específicas en los convenios colectivos para actuar ante olas de calor, incendios, lluvias intensas u otros fenómenos adversos.