Claudia Vivas: «Este tipo de iniciativas no deben perderse»

Como arquitecta encargada de diseñar el proyecto que tendrán que ejecutar las cuadrillas, ¿qué supone para usted participar en un concurso con tanta tradición y peso simbólico en Malpartida de Plasencia?

Para mí supone, sobre todo, un orgullo. Mis orígenes están en Malpartida de Plasencia y he crecido viendo el concurso durante muchos años. Además, mis abuelos comenzaron vinculados a la albañilería y al mundo de la construcción, por lo que recibir el encargo de realizar el ejercicio tiene también un componente personal y familiar muy importante.

Creo que este concurso es una forma de mantener viva la tradición de la albañilería dentro de la comunidad y, al mismo tiempo, de dar a conocer Malpartida de Plasencia más allá del entorno local. Es una cita que ya tiene proyección en toda España y también en Portugal, y participar en ella desde la arquitectura es una responsabilidad y una satisfacción.

-¿Qué criterios tiene en cuenta a la hora de plantear una prueba que debe ser exigente técnicamente, pero también viable para realizarse en pocas horas?

-A la hora de plantear el ejercicio he intentado que las técnicas utilizadas no se alejen demasiado de aquello a lo que los albañiles están acostumbrados, pero introduciendo un giro algo más inesperado. Me interesaba trabajar con recursos comunes, incluso con alguna técnica tradicional que quizá no se utiliza tanto en la actualidad.

También he tenido muy presente que la prueba debe poder resolverse en el tiempo establecido. Por eso, el ejercicio se apoya en la repetición de una forma: una vez que las cuadrillas resuelvan geométricamente la primera parte, la ejecución de la segunda debería resultarles más sencilla. La dificultad está en entender bien la geometría inicial y trasladarla correctamente a la obra.

Las cuadrillas conocen el proyecto justo antes de comenzar. ¿Qué habilidades busca poner a prueba: precisión, interpretación del plano, rapidez, limpieza, dominio del oficio?

Para mí lo más importante es la capacidad de interpretar geométricamente el plano. Busco que las cuadrillas sean capaces de comprender las figuras que deben construir y de ejecutarlas siguiendo con precisión la documentación que se les facilita.

Es un ejercicio que premia más la precisión que la rapidez. Evidentemente, la limpieza en el trabajo siempre es deseable y forma parte del buen oficio, pero el objetivo principal es que puedan desarrollar correctamente la figura desde el punto de vista geométrico. La lectura del plano, la comprensión de las formas y la fidelidad al proyecto son aspectos fundamentales.

-En un certamen tan vinculado a la albañilería tradicional, ¿cómo se puede introducir una mirada arquitectónica actual sin perder la esencia del concurso?

-Creo que precisamente ahora los oficios tradicionales están viviendo un cierto resurgimiento dentro de la arquitectura. En un momento en el que se habla tanto de sostenibilidad, de Agenda 2030, de proximidad y de materiales locales, la albañilería vuelve a tener un papel muy interesante. Es un oficio que sigue estando plenamente presente en la arquitectura y que se debe promover.

En una zona como Malpartida de Plasencia y, en general, en Extremadura, el ladrillo ha sido un material muy habitual en la construcción. Ese conocimiento tradicional puede seguir utilizándose, pero también reinterpretarse mediante nuevas formas, nuevos aparejos y nuevas herramientas.

En este ejercicio he partido de un planteamiento manual, como es lógico, pero después he utilizado software de parametrización, herramientas que emplean grandes estudios de arquitectura para resolver edificios complejos. Aplicar ese tipo de recursos a un ejercicio de albañilería demuestra que la tradición y la tecnología no están reñidas. Al contrario, pueden complementarse muy bien.

-¿Cree que iniciativas como el Concurso Chinato pueden ayudar a acercar a los jóvenes al oficio, a la arquitectura y a la importancia del trabajo bien ejecutado?

-Sí, por supuesto. Creo que este tipo de iniciativas no deben perderse. Al contrario, deberían difundirse más, porque ayudan a que los jóvenes vean la importancia de la albañilería, de la arquitectura, del diseño y del trabajo bien ejecutado.

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Sería interesante que estos contenidos tuvieran una mayor presencia en el ámbito educativo, incluso mediante una primera aproximación en los colegios. La construcción forma parte de nuestra vida cotidiana, de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, y acercar a los jóvenes a estos oficios puede contribuir a despertar vocaciones y a valorar mejor todo lo que hay detrás de una obra bien hecha.