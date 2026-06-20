"Con el concurso de albañilería tratamos de dignificar y ensalzar este noble oficio"

El Concurso de Albañilería Chinato alcanza una nueva edición consolidado como una cita de referencia. ¿Qué representa hoy este certamen para Pymecon y para el sector de la construcción en la provincia de Cáceres?

Para Pymecon es un día de fiesta y de exaltación del noble oficio de la construcción, especialmente de la albañilería tradicional y sostenible. Es una jornada para reconocer a ese profesional cualificado que hoy echamos tanto de menos y al que tratamos de recuperar, dignificar y poner en valor con concursos como este.

El concurso refleja muy bien la capacidad del albañil de toda la vida: una persona resolutiva, capaz de interpretar un ejercicio que desconoce hasta el inicio de la prueba y de darle una solución técnica en un tiempo limitado. Ahí se demuestra la habilidad, el conocimiento del oficio y la capacidad de respuesta de estos profesionales. Lo que pretendemos es reconocer y ensalzar esa profesión y, al mismo tiempo, reivindicar que vuelva a ocupar el lugar que tuvo, porque existe un déficit muy importante de mano de obra.

¿Por qué se va a reconocer especialmente la trayectoria de Ismael Clemente?

Ismael Clemente es una persona muy vinculada a Extremadura. Su padre y su madre son extremeños, él nació en la región y, además, su padre es chinato, de Malpartida de Plasencia. Esa condición ha sido una de las referencias que hemos tenido en cuenta para reconocer su trayectoria.

Hablamos de un profesional con una carrera espectacular, CEO de Merlin Properties, una compañía del Ibex 35 y referente en inversiones inmobiliarias de altísimo nivel. Además, Merlin está impulsando proyectos vinculados a centros de datos y se ha fijado en Extremadura, con una de sus iniciativas más avanzadas en Navalmoral de la Mata. Por todo ello, queremos reconocer su trayectoria, su buen hacer, su extremeñidad, su vínculo chinato y su relación directa con el sector de la construcción, aunque sea a gran escala y con una dimensión nacional e internacional.

¿Cómo ha evolucionado el concurso desde sus primeras ediciones hasta convertirse en un escaparate de oficio, talento y tradición?

En las últimas ediciones hemos intentado darle un nuevo impulso al concurso, tanto en el nivel de los ejercicios como en los actos paralelos. El ejemplo más claro fue la presencia de Rafael Moneo el año pasado, que elaboró el proyecto del concurso. Este año contamos también con una arquitecta de gran nivel, Claudia Vivas, natural de Malpartida de Plasencia y con una posición relevante en una empresa nacional.

Buscamos que los trabajos sean técnicamente exigentes, vistosos y, al mismo tiempo, realizables en el tiempo del concurso. También queremos que la cita sea algo más que la competición. Por eso hemos organizado actividades paralelas y hemos convocado a empresas del sector de la construcción, materiales, prevención de riesgos laborales y maquinaria, con la idea de generar una pequeña feria profesional.

El concurso ha ido evolucionando con el paso del tiempo y queremos darle un impulso especial el próximo año, con motivo del 40 aniversario. Será una edición en la que redoblaremos esfuerzos para convertirla en una cita aún más importante.

En un momento en el que se habla mucho de falta de relevo generacional, ¿cómo se encuentra actualmente la profesión de albañil en Extremadura?

La situación es realmente complicada, como ocurre en el conjunto del país. Existe un déficit considerable de mano de obra cualificada en todos los oficios de la construcción, no solo en la albañilería, sino también en las actividades auxiliares. En Extremadura se calcula que harían falta entre 9.000 y 10.000 trabajadores para poder ejecutar las obras demandadas con una solvencia razonable, en tiempo y forma.

Hay empresas que tienen trabajo, pero no pueden atender toda la demanda por falta de personal. Podríamos decir que algunas corren el riesgo de morir de éxito. Es un problema que se está cronificando y que llevamos mucho tiempo intentando abordar.

Para solucionarlo hacen falta varias líneas de actuación. Por un lado, ampliar la formación y atraer jóvenes al sector con modelos más prácticos, similares a la formación profesional dual alemana. Por otro, facilitar la incorporación de mano de obra extranjera, especialmente de países hispanohablantes, donde la integración puede ser más sencilla. Y, por supuesto, favorecer la incorporación progresiva de la mujer a la construcción. El sector necesita sumar talento porque, de otra manera, no podremos cubrir ese déficit.

¿Cree que la Formación Profesional y la formación especializada están respondiendo a las necesidades reales del sector?

Hoy por hoy, no lo suficiente. Es cierto que hay iniciativas interesantes, como el programa Pasarela que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura, en el que estamos participando y que consideramos una de las mejores actuaciones de los últimos tiempos. Combina formación teórica y práctica casi al 50%, y esa es una línea adecuada.

Aun así, desde Pymecon siempre hemos defendido que la formación en construcción debería tener una carga práctica mucho mayor, en torno a un 80% de práctica y un 20% de teoría. Para formar buenos profesionales de obra es imprescindible que aprendan haciendo. El modelo de formación profesional dual alemán funciona y creemos que sería el más aconsejable para ayudar a paliar el déficit de mano de obra.

¿Qué papel pueden desempeñar iniciativas como el Concurso de Albañilería Chinato para despertar vocaciones entre los jóvenes?

-El concurso puede servir como escaparate para que los jóvenes vean que la albañilería es un oficio bonito, con habilidad manual, conocimiento técnico y muchas posibilidades. Además, el sector ha cambiado mucho. Las condiciones laborales y económicas han mejorado con los convenios, el trabajo ya no es tan físico como antes y existen nuevas maquinarias, materiales y sistemas constructivos.

Hoy hay más especialización y más medios. Ya no todo es ladrillo; también hay pladur, nuevos materiales y técnicas más sencillas de aplicar. La figura del albañil capaz de hacerlo todo sigue siendo muy valiosa, pero cada vez hay una mayor especialización en las distintas fases de una obra. Mostrar esa realidad puede ayudar a cambiar la percepción que muchos jóvenes tienen del sector.

La construcción ha cambiado mucho en los últimos años con nuevas técnicas, materiales y exigencias de sostenibilidad. ¿Cómo se está adaptando el oficio de albañil a esa transformación?

El oficio se está adaptando como no puede ser de otra manera. Desde Pymecon estamos haciendo pedagogía para impulsar políticas que favorezcan la industrialización de la construcción, la construcción 4.0, la digitalización del sector y la incorporación de nuevos procesos productivos.

La tecnología debe ayudar a que las obras sean más eficientes, más controladas y más sostenibles. La digitalización y la inteligencia artificial ya no son futuro, son presente, y el sector tiene que ir incorporando poco a poco esos avances. Eso no significa perder el oficio, sino complementarlo con nuevas herramientas y nuevas formas de trabajar.

Mirando al futuro, ¿qué retos considera prioritarios para fortalecer la profesión y garantizar la competitividad de las empresas de construcción en Extremadura?

-El primer reto es asumir que la construcción es absolutamente necesaria. Hay un déficit importante de vivienda y una demanda que hay que atender. Pero las obras no se hacen solas. Si no hay mano de obra, los procesos se alargan, se ralentiza la construcción y se dificulta dar respuesta a las necesidades reales de la sociedad.

Por eso es imprescindible modernizar el sector, avanzar en la construcción industrializada y digitalizada, hacerlo más atractivo para los jóvenes y atraer mano de obra cualificada. La industrialización puede ayudar a reducir parte de la necesidad de personal, pero siempre harán falta profesionales preparados.

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