"El Concurso Chinato de Albañilería ayuda a reconocer y dignificar la profesión"

Malpartida de Plasencia vuelve a acoger el Concurso de Albañilería Chinato. ¿Qué significa para el municipio ser sede de una cita tan vinculada al oficio y al sector de la construcción?

-Para Malpartida de Plasencia significa seguir manteniendo una de nuestras principales señas de identidad. Somos una localidad vinculada desde hace décadas a la construcción, un sector que ha dado al municipio una acreditada fama por la alta cualificación de su mano de obra, tanto de albañiles como de maestros albañiles y oficiales de primera.

También ha sido muy importante la trayectoria de nuestras empresas de construcción, que han demostrado experiencia, confianza y solidez. En este sector, ser de Malpartida de Plasencia ha sido siempre una garantía.

Por eso, el día del concurso Malpartida se convierte en la capital nacional de la construcción. Es una jornada muy importante para nosotros, no solo porque reivindicamos la albañilería, sino también porque asumimos la responsabilidad de organizar un evento que reúne a cerca de 500 participantes entre cuadrillas, empresas colaboradoras, instituciones, profesionales y personas vinculadas a la organización.

¿Cómo vive el pueblo la celebración de este concurso y qué ambiente se genera durante esa jornada?

-Para los chinatos y chinatas es un día de orgullo y una fecha señalada en el calendario local. No es una festividad como pueden ser las fiestas patronales o la feria, pero sí es una jornada muy esperada por el pueblo.

Durante la mañana, que es cuando el concurso alcanza su momento más importante, muchos vecinos se acercan a verlo, lo disfrutan y participan de ese ambiente. Es una cita que forma parte de la vida de Malpartida y que se vive con mucho cariño, porque conecta directamente con la historia de muchas familias del municipio.

El certamen reúne a profesionales, empresas, instituciones y vecinos. ¿Qué valor tiene para Malpartida de Plasencia convertirse en punto de encuentro del sector?

-Para nosotros es un orgullo y una satisfacción que Malpartida sea ese día la referencia del sector de la construcción. El concurso convierte al municipio en un punto de encuentro para empresas constructoras, industrias auxiliares, profesionales, entidades y administraciones.

Además, permite generar relaciones, compartir inquietudes y buscar sinergias entre quienes forman parte del sector. En un momento en el que la construcción afronta retos importantes, este tipo de espacios son muy necesarios.

¿Qué aporta el concurso a la proyección exterior del municipio y a la promoción de su identidad chinata?

-El concurso refuerza la marca de Malpartida de Plasencia y su identidad vinculada a la construcción. La albañilería ha sido y sigue siendo una seña de identidad del municipio, y eso aporta un valor añadido a todo lo que ya ofrece la localidad.

Malpartida es un lugar con calidad de vida, con futuro y con capacidad para atraer proyectos. El concurso ayuda a proyectar esa imagen hacia fuera y a recordar que aquí se puede construir también un proyecto de vida.

La albañilería es un oficio muy ligado a la historia y al desarrollo de los pueblos. ¿Qué papel ha tenido la construcción en la evolución de Malpartida de Plasencia?

-La albañilería ha estado muy ligada a la historia y al desarrollo de Malpartida de Plasencia, especialmente desde mediados del siglo XX hasta comienzos del siglo XXI, antes de la crisis del sector. La construcción ha sido uno de los grandes motores económicos del municipio y el sustento de muchas familias.

El crecimiento y la evolución de Malpartida no se entienden sin la albañilería. Todavía hoy contamos con empresas dedicadas a la construcción, aunque es cierto que existen problemas como la falta de mano de obra y el relevo generacional, que afectan tanto a nuestro municipio como al conjunto del país.

En un momento de preocupación por el relevo generacional, ¿cree que este tipo de concursos ayudan a reconocer y dignificar la profesión?

-Sí, sin duda. Este tipo de concursos ayudan a reconocer y dignificar una profesión que, desde mi punto de vista, no siempre ha estado suficientemente valorada. Aprender un oficio como la albañilería implica desarrollar conocimientos, capacidades y habilidades muy específicas.

Muchas veces no se ha puesto en valor la cualificación que tienen estos profesionales. Con este concurso tratamos precisamente de reconocer su dedicación, su esfuerzo y su capacidad para trabajar en condiciones duras, tanto en invierno como en verano. Son personas muy cualificadas en su puesto de trabajo y merecen ese reconocimiento público.

¿Cómo valora la colaboración entre el Ayuntamiento, Pymecon y el resto de entidades implicadas para hacer posible el concurso?

-La colaboración es fundamental. Desde el Ayuntamiento mantenemos una muy buena relación con Pymecon y hace ya un par de años planteamos la necesidad de reforzar su implicación en la organización del concurso. Es una cita muy ligada a Malpartida, pero también al conjunto del sector, y por eso tiene todo el sentido que las organizaciones empresariales formen parte activa de ella.

El Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia sufraga una parte muy importante de los costes, junto con la aportación de la Diputación de Cáceres, las empresas colaboradoras y la Junta de Extremadura, cuya contribución esperamos que pueda seguir creciendo. El concurso es también un escaparate para las empresas y un punto de encuentro entre administraciones, entidades financieras, profesionales y compañías del sector.

Además, puede servir para abordar problemas comunes, como la vivienda, la falta de mano de obra o las necesidades actuales de la construcción. Malpartida de Plasencia ofrece ese espacio idóneo para reunir al sector y buscar respuestas.

Este es el segundo año en el que hay un concurso específico para mujeres. ¿Cómo valora esta iniciativa?

-Es una iniciativa muy positiva y necesaria. La incorporación de la mujer a oficios y profesiones que durante mucho tiempo han estado ligados casi exclusivamente a los hombres es una realidad que hay que apoyar y visibilizar.

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El concurso específico para mujeres permite demostrar que la capacidad para desarrollar estos trabajos no depende del género, sino de la formación, la preparación y la voluntad. También abre una posible salida laboral para el empleo femenino y contribuye a que se vea que las mujeres están plenamente capacitadas para incorporarse al sector de la construcción. A corto y medio plazo, iniciativas como esta pueden ayudar a que más mujeres se animen a formar parte de estos oficios y a que el sector avance hacia una presencia más normalizada y equilibrada.