Concursos de albañilería: cuando el ladrillo desafía a la gravedad

Hay concursos en los que se gana por correr más, por saltar más alto o por marcar más goles. Y hay otros en los que la victoria depende de algo mucho más silencioso: que un ladrillo quede exactamente donde debe quedar. En los concursos de albañilería no hay focos de estadio ni grandes gradas, pero sí hay tensión, oficio y una emoción muy particular. La de ver cómo una construcción levantada en apenas unas horas, con cemento, yeso, ladrillo, nivel, palustre y mucha experiencia, resiste el momento final.

Porque esa es una de las imágenes que mejor define estos certámenes: la espera. Durante varias horas, las cuadrillas trabajan concentradas, casi sin levantar la vista. Interpretan un plano que acaban de recibir, replantean medidas, preparan masas, cortan piezas, levantan hiladas, corrigen desviaciones y limpian cada junta. A su alrededor, el público observa una coreografía de manos expertas. Pero la verdadera emoción llega al final, cuando el trabajo queda terminado y todos miran la pieza con la misma pregunta: ¿aguantará?

No siempre se trata de construir una pared sencilla. En los concursos más exigentes, los proyectos pueden incluir arcos, bóvedas, rampas, figuras curvas, vuelos, encuentros complicados o piezas que obligan a desafiar la lógica aparente del equilibrio. Ahí está buena parte del atractivo. El albañil no solo debe colocar ladrillos; debe leer el espacio, anticipar tensiones, calcular apoyos, dominar los tiempos de fraguado y saber hasta dónde puede llevar el material sin que la obra pierda estabilidad.

La escena tiene algo de prueba deportiva y algo de examen profesional. Cada pareja suele estar formada por un oficial y un ayudante. Uno marca el ritmo, interpreta el plano y toma las decisiones principales; el otro prepara, asiste, acerca materiales y mantiene la continuidad del trabajo. Cuando la cuadrilla funciona bien, casi no necesita hablar. Un gesto basta para pedir una herramienta, un ladrillo cortado, una nueva mezcla o una corrección sobre la marcha.

En estos concursos se valora la rapidez, pero la velocidad nunca puede imponerse a la precisión. Una obra terminada antes de tiempo no sirve de nada si las medidas no cuadran, si las juntas no están limpias, si el aplomo falla o si el conjunto no responde al plano. Por eso los jurados suelen tener en cuenta la exactitud del replanteo, la fidelidad al diseño, la ejecución técnica, el acabado, la limpieza y, en caso de igualdad, el tiempo empleado. La albañilería de concurso no admite trampas: el fallo queda a la vista.

El Concurso Nacional Hispano-Luso de Albañilería Chinato, en Malpartida de Plasencia, es uno de los grandes ejemplos de esa mezcla de oficio, memoria y competición. Su importancia va mucho más allá de la jornada en la que se celebra. En Malpartida, la albañilería forma parte de la identidad local. Durante décadas, los alarifes chinatos llevaron el nombre del pueblo por toda España y lograron numerosos premios en certámenes provinciales, regionales y nacionales. Aquella reputación convirtió el gentilicio chinato en sinónimo de buen hacer en la obra.

En Extremadura, el Concurso Chinato es la gran referencia, pero el interés por este tipo de certámenes también se refleja en otras citas y en la presencia de cuadrillas extremeñas en pruebas nacionales. Albañiles de localidades como Riolobos, en Cáceres, o Bienvenida, en Badajoz, han destacado en concursos celebrados fuera de la región, demostrando que el oficio mantiene todavía una cantera de profesionales capaces de competir al máximo nivel.

Uno de los certámenes más conocidos de España es el Concurso Nacional de Albañilería Peña El Palustre, en el barrio malagueño de El Palo. Considerado por muchos profesionales como una especie de “Champions” de la albañilería, reúne a cuadrillas de distintos puntos del país y plantea ejercicios de gran dificultad técnica. En algunas ediciones, los participantes han tenido que levantar piezas que juegan con el vuelo, la curva o la geometría compleja, pruebas en las que el dominio del oficio se mide tanto por la belleza del resultado como por la capacidad de mantenerlo en pie.

También el Concurso Nacional de Albañilería de Mengíbar, en Jaén, forma parte de esa geografía española de certámenes vinculados al oficio. Como ocurre en Malpartida de Plasencia, la cita combina competición, feria, tradición y reconocimiento a los profesionales.

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La emoción de estas pruebas reside precisamente en que todo sucede delante del público. No hay posibilidad de esconder el proceso.