Extremadura supera las 200.000 consultas de salud mental y reforzará la red asistencial

Extremadura superó el pasado año las 200.000 consultas de salud mental en el Servicio Extremeño de Salud (SES), en un contexto de aumento de la demanda asistencial y de debate político por la falta de publicación del IV Plan Integral de Salud Mental, cuya vigencia debería haber sucedido al anterior documento, finalizado en 2020.

Según los datos aportados ayer en la Comisión de Salud y Atención a la Dependencia de la Asamblea por la directora general de Atención Hospitalaria, Gemma Montero, en 2025 se atendieron 164.049 consultas de salud mental en adultos, así como 37.528 en el ámbito infantojuvenil y en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria.

Estas cifras reflejan, según la Junta, una evolución al alza de la actividad asistencial. Montero señaló que, en comparación con 2022, se han registrado más de 14.000 consultas adicionales en adultos y más de 12.000 en población infantojuvenil y trastornos alimentarios. "No nos conformamos, pero sí que vemos que la evolución de los datos va siendo positiva”, afirmó.

Entre las actuaciones previstas, Montero anunció que las obras de adecuación de la unidad de hospitalización breve del Hospital Universitario de Badajoz estarán concluidas antes de que finalice 2026. También se prevé poner en marcha un equipo de salud mental en Villanueva de la Serena y realizar actuaciones de mejora en las unidades de Mérida y Cáceres.

Además, se intervendrá en los servicios de urgencias hospitalarias de ambas áreas para reforzar la seguridad y la atención a personas con riesgo de suicidio. En este ámbito, la Junta trabaja en una estrategia de prevención de la conducta suicida, que incluirá un programa de 'macroformación' dirigido a profesionales sanitarios y no sanitarios.

Plantilla

En materia de personal, la directora general destacó la creación desde septiembre de 2023 de 39 nuevas plazas estructurales en la red de salud mental: 6 de psiquiatría, 8 de psicología clínica, 12 de enfermería especializada en salud mental, 8 de trabajo social y 5 de terapeuta ocupacional. A ellas se suman 33 contratos de fidelización realizados en los últimos tres años.

La directora general defendió que el Gobierno regional cuenta con una "línea estratégica sólida" en salud mental, aunque el IV Plan Integral siga sin publicarse. En este sentido, rechazó que la ausencia de un documento aprobado implique falta de dirección y ha reprochado al PSOE que centre el debate en la no publicación del plan.

Valoración del PSOE

Desde el PSOE, la diputada Soraya Vega criticó que Extremadura continúe sin publicar el IV Plan Integral de Salud Mental y ha advertido de que la comunidad necesita una estrategia "integral, coordinada, evaluable y dotada de recursos suficientes". La parlamentaria socialista lamentó que el Ejecutivo presente "actuaciones dispersas" en lugar de una planificación global.

En este sentido, reclamó conocer si existe ya un borrador del plan, cuándo se aprobará, qué financiación tendrá, qué profesionales incorporará y qué mecanismos de evaluación incluirá. "La salud mental no puede esperar", subrayó la diputada, quien defendió que las personas con problemas de salud mental necesitan continuidad en los tratamientos, atención comunitaria, prevención, apoyo a las familias y coordinación real entre sanidad, educación y servicios sociales.