DILUMA: treinta años de ingeniería al servicio de Extremadura

En enero de 2027 se cumplirán treinta años de la constitución de Ingeniería de Proyectos DILUMA S.L., empresa placentina extremeña que ha participado en miles de proyectos industriales, energéticos, agroalimentarios, urbanísticos y de servicios, contribuyendo al desarrollo económico y social de Extremadura. Pero su historia no es solo una cronología empresarial. Es también la trayectoria de una generación de ingenieros que vivió la transformación de España a finales del siglo XX y la de un profesional, Luis Sánchez Alonso, que decidió permanecer en su tierra cuando muchos compañeros buscaron oportunidades fuera.

Luis Sánchez Alonso fundador de DILUMA, al terminar la carrera de Ingeniería. / DILUMA

Treinta años después, DILUMA puede exhibir entre 2.500 y 3.000 expedientes gestionados, proyectos repartidos por territorio nacional y clientes que mantienen su confianza desde el inicio. Su origen, sin embargo, comenzó antes de 1997. Luis Sánchez Alonso, natural de El Torno, obtuvo el título de Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad de Extremadura en 1982 y empezó su carrera en la Central Nuclear de Valdecaballeros, trabajando para SENER en el diseño y cálculo de soportes para tuberías.

Construcción de nave industrial de la Cooperativa San Lucas en El Torno. / DILUMA

Una decisión que marcó su vida

La paralización de aquella central provocó la salida de numerosos técnicos hacia Trillo y otros proyectos nacionales. Sánchez Alonso eligió quedarse. «Esta es mi tierra. Quería desarrollar aquí mi vida profesional», resume. Esa decisión marcó una carrera de más de cuatro décadas vinculada a Extremadura, donde ha desarrollado más del 90% de su actividad.

Antes de crear DILUMA, participó en proyectos de relevancia nacional y fue socio fundador de Electricidad Marsal. El rápido crecimiento de esta empresa le hizo ver la necesidad de externalizar la ingeniería y convertirla en una actividad independiente, abierta a cualquier cliente, con independencia de quién ejecutara después las obras. Así nació, en enero de 1997, Ingeniería de Proyectos DILUMA S.L., con un objetivo sencillo y ambicioso: resolver problemas.

Centro de transfomración El Robledo de Malpartida de Plasencia. / DILUMA

Servicio integral

Desde sus primeros años, la empresa asumió no solo el diseño técnico de instalaciones, sino toda la gestión necesaria para hacerlas realidad: proyectos, licencias, legalizaciones, relaciones con organismos públicos y compañías suministradoras, direcciones de obra y acompañamiento hasta la puesta en servicio. Esa filosofía, resumida internamente en la expresión «no te preocupes», ha permitido consolidar relaciones duraderas con clientes como la Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte, Carpintería Manzano o Sovena, antes Exoliva.

En tres décadas, DILUMA ha trabajado en líneas eléctricas de alta, media y baja tensión, centros de transformación, industrias agroalimentarias, instalaciones deportivas, urbanizaciones industriales y residenciales, alumbrado público, edificios públicos y privados y grandes instalaciones industriales. Uno de sus hitos fue la adjudicación por Iberdrola de los proyectos y direcciones de obra de infraestructuras eléctricas en el norte de Cáceres. También ha trabajado para la Central Nuclear de Almaraz, Siemens, la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, ayuntamientos y destacadas industrias agroalimentarias.

Con colegas de estudio en los actos del 50 Aniversario de la Escuela de Ingenieros de Badajoz. / David Rebolledo

Proyectos que marcaron el desarrollo de la empresa

Entre los proyectos más complejos, Luis Sánchez destaca la urbanización Ciudad Jardín de Plasencia, que exigió desmantelar líneas aéreas de media tensión, diseñar trazados subterráneos y coordinar durante años las gestiones con la distribuidora. También recuerda la legalización de cinco ecoparques y cinco plantas de transferencia de GESPESA, un trabajo que se convirtió en investigación documental para localizar registros industriales antiguos.

El valor de la permanencia

DILUMA resistió la crisis de 2008 a 2014 gracias a la diversificación, la cercanía y la confianza de sus clientes. La ingeniería ha cambiado con la digitalización, los sistemas de información geográfica y la tramitación telemática, aunque la burocracia sigue ralentizando proyectos. Su principal logro, tres décadas después, es la permanencia: de una empresa, de sus clientes y de una forma de trabajar basada en el rigor, la responsabilidad y el compromiso con Extremadura.