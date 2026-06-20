La empresa familiar reivindica en Trujillo su papel decisivo en el futuro regional

La empresa familiar extremeña volvió a reivindicar este jueves en Trujillo su peso como uno de los grandes motores económicos y sociales de la comunidad. La Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) celebró su Asamblea General de Socios 2026, un encuentro que reunió a empresarios familiares de toda la región, representantes institucionales y expertos para analizar la actividad desarrollada por la organización y reflexionar sobre los desafíos que afrontan este tipo de compañías en un contexto cada vez más exigente.

La jornada contó con la presencia de la alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio; el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría; el responsable de la Unidad de Grandes Empresas e Instituciones de Banco Santander en Extremadura, Alfonso Cano; el presidente de la AEEF, Juan Carmona, y miembros de la directiva de la asociación. El encuentro estuvo patrocinado por Banco Santander.

Alfonso Cano, Juan Carmona, Chus Mateo y Guillermo Santamaría. / David Rebolledo

Uno de los momentos centrales fue la mesa redonda titulada ‘El relevo generacional y otros retos de la empresa familiar extremeña’, en la que participaron Atanasio Naranjo, fundador y presidente de Tany Nature; Francisco Santana, presidente del Grupo Santana Hernández, y Felipe Adame, propietario y director general de Carbón–Corchos Oliva. Los tres compartieron su experiencia al frente de proyectos empresariales con fuerte arraigo familiar y territorial.

Atanasio Naranjo explicó que considera la empresa familiar como una ‘república independiente’ que crece a la vez que hace crecer a la sociedad.

Francisco Santana señaló que «la naturaleza premia a aquellos que deciden asociarse y nosotros conseguimos que nadie se quede atrás. Si la familia se rompe también se rompe la empresa».

Felipe Adame indicó que formar parte de una empresa familiar es «a la vez orgullo y responsabilidad. Soy tercera generación. He seguido con la tradición del sector que se trabajaba en mi casa. Es una responsabilidad cómo voy a dejar el negocio a mis hijas».

Durante el debate coincidieron en la importancia de preparar con tiempo los procesos de sucesión, uno de los asuntos más sensibles para la continuidad de las empresas familiares. También señalaron la necesidad de atraer y retener talento, avanzar en la digitalización y mantener la capacidad de adaptación ante un entorno económico cambiante y competitivo. A la vez, defendieron el valor diferencial de este modelo empresarial, basado en la cercanía, el compromiso, la visión a largo plazo y la vinculación con el territorio.

Chus Mateo, seleccionador nacional de baloncesto. / David Rebolledo

Conferencia de Chus Mateo

La asamblea incluyó además una conferencia de Chus Mateo, seleccionador nacional de baloncesto, centrada en el liderazgo y la gestión de equipos. Desde su experiencia en el deporte de élite, Mateo subrayó la importancia de construir culturas organizativas sólidas, apoyadas en la confianza, el compromiso y el trabajo compartido.

Sus reflexiones conectaron con muchos de los retos que viven las empresas familiares, donde la cohesión interna y la capacidad de liderar personas resultan claves para alcanzar objetivos comunes.

La jornada concluyó con una visita a Bodegas HABLA, donde los asistentes pudieron seguir compartiendo experiencias y reforzando los vínculos entre las empresas familiares extremeñas.