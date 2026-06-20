Los hermanos Lucio y Raúl Jiménez, de Riolobos, ganan el XXXIX Concurso Nacional Chinato de Albañilería

Dos bóvedas gausas, una dentro de otra. Ese ha sido el ejercicio propuesto por la arquitecta Claudia Vivas, de complejidad moderada-alta, al que se han enfrentado más de una veintena de cuadrillas esta mañana en el XXXIX Concurso Nacional Hispano-Luso de Albañilería Chinato bajo un sol de justicia, aunque aliviado en esta edición por sombrillas. Los hermanos Lucio y Raúl Jiménez García, de Riolobos se han alzado con codiciado primer premio, dotado con 4.000 euros, de este prestigioso certamen, que ya han ganado en doce ocasiones más. Se han mostrado muy contentos por el reconocimiento y han mostrado su preocupación por el relevo generacional, que dicen que “no existe”.

Juan Manzano, presidente de Pymecon; Ismael Clemente, CEO de MERLIN Properties, y José Luis Iglesias, gerente de Pymecon, en el Concurso de Albañilería. / Juan José Ventura

Un ejercicio difícil, pero no imposible

La mañana ha sido intensa en el Paseo de la Diputación de Malpartida de Plasencia, muy concurrido desde primera hora. Los participantes han sido jaleados por sus familias y compañeros en una prueba en la que han tenido que solventar problemas técnicos y de ejecución. El secreto estriba, según la redactora del proyecto, en el orden de ejecución de los arcos y en la técnica empleada. Aún así, el nivel ha sido altísimo y la mayoría de las cuadrillas han ejecutado con solvencia el problema. La segunda clasificada es una pareja de Sevilla José Manuel y Francisco Álvarez; la tercera procede de La Nava de Santiago, Agustín García y José Ángel García; el cuarto premio corresponde a la pareja de Valle de la Serena formada por Santiago Olivares y Ángel Pastor, el quinto premio ha correspondido a Gabriel Morato y Antonio González, de San Vicente de Alcántara. Todos recibieron el aplauso de sus compañeros en una jornada presidida por la sana rivalidad.

Las integrantes de las seis cuadrillas, con Laura Baquero, arquitecta redactora, y miembros del jurado. / Juan José Ventura

Una cuadrilla de Arganda del Rey gana el femenino

La gran fiesta de la albañilería de Malpartida de Plasencia continuó. Desde el año pasado y gracias a la colaboración de Ella Construye se celebra un concurso de albañilería femenino. Este año la redactora del proyecto es Laura Baquero, destacando el alto nivel de las seis cuadrillas femeninas que han concurrido, llegadas de Madrid, Murcia, Arganda del Rey, Mérida y de Palma de Mallorca, esta última con especial mérito, ya que una de sus integrantes utiliza silla de ruedas. La cuadrilla ganadora ha sido la formada por Claudia Lorena Trujillo y Karol Daniel Castro, de Arganda del Rey, que se han llevado 1.000 euros como premio. La segunda clasificada es la pareja formada por Leticia Lencero y Vanessa Fernández, de Mérida; el tercer premio fue para Noelia Seller y Verónica Cano, de Madrid; el cuarto para Elisa Daihana García y Mariene Rojas, de Madrid; el quinto para Carolina Ramón Merino y Jaqueline Galvis, de Murcia; y la sexta posición para Sheila Manzanos y Tania Pérez, de Palma de Mallorca.

Todas han realizado una correcta ejecución del ejercicio, en un concurso que supera la competición para convertirse en un espacio en el que generar referentes y superar prejuicios.

El XXXIX Concurso Nacional Hispano-Luso de Albañilería Chinato es uno de los más acreditados de la Península Ibérica y está organizado por el Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia, con la colaboración de Diputación de Cáceres, Pymecon y la Junta de Extremadura.

José Luis Iglesias, gerente de Pymecon, y Raúl Barrado,alcalde de Malpartida de Plasencia, entregan el premio honorífico de la Fundación Pymecon a Ismael Clemente. / Juan José Ventura

Conferencia de Ismael Clemente

La jornada tuvo un momento de especial emoción durante la conferencia de Ismael Clemente, CEO de MERLIN Properties, cuyo padre era natural de Malpartida de Plasencia, en el que ha explicado su proyecto de centro de datos en Navalmoral de la Mata así como el buen momento que vive Extremadura gracias a sus excedentes de energía y su situación en la penín sula ibérica. El gerente de Pymecon, José Luis García, dirigió la charla a través de sus preguntas. Clemente recibió grandes aplausos de sus paisanos y contestó a sus preguntas ante un auditorio lleno e interesado en sus proyectos. Al directivo se le entregó el Premio Honorífico Fundación Pymecon en medio del reconocimiento general. La jornada finalizó con un almuerzo de hermandad de todos en el pabellón polideportivo municipal.