Ismael Clemente: "si empezamos las obras en septiembre, en dos años y medio estará en marcha el centro de datos de Navalmoral"

El protagonista del XXXIX Concurso Nacional Hispano-Luso de Albañilería Chinato ha sido Ismael Clemente, CEO de MERLIN Properties. Hijo de chinato, ha recibido el Premio Honorífico Fundación Pymecon entre los aplausos de los profesionales y vecinos que se han acercado al concurso. El gerente de Pymecon, José Luis Iglesias, ha desgranado diferentes cuestiones de la actualidad empresarial, que Clemente ha respondido con una sinceridad y una franqueza aplastantes. El público ha llenado el salón de actos y también ha realizado preguntas al ponente, que ha explicado su proyecto de centro de datos de Navalmoral de la Mata y ha puesto el énfasis en el buen momento que vive Extremadura en cuanto a proyectos relacionados con el sector de la energía.

Entre los anuncios más importantes del CEO de MERLIN, destaca la fecha que ha dado para la puesta en marcha del centro de datos que proyecta en Navalmoral de la Mata: “Si comenzamos las obras en septiembre en dos años y medio lo tendremos en marcha”.

El salón de actos estaba lleno para escuchar a Ismael Clemente. / Juan José Ventura

Directo en sus explicaciones

Su intervención ha sido el momento estelar de la jornada y ha estado repleta de esperanza y de imágenes para hacer asequible su mensaje a todos los asistentes. “Un centro de datos es un ordenador a lo bestia. Tiene que ser estanco y estar diseñado con un eficiente consumo de energía”. En cuanto a las informaciones que circulan sobre el excesivo consumo de agua y de energía asegura que “la mejor forma de combatir la superstición es la ciencia. En un centro de datos el consumo de agua es cero y además crea muchos puestos de trabajo, ya que tiene que estar atendido las 24 horas del día, la mayoría empleo local”. El ejecutivo recordó que MERLIN ha firmado un acuerdo con la Universidad de Extremadura para la formación de cinco personas en sus centros de datos en funcionamiento.

Ismael Clemente, durante su intervención. / Juan José Ventura

“En un centro de datos la única energía que se consume es la que consumimos nosotros cuando utilizamos las nuevas tecnologías. Lo mejor para convencerse es verlo”, dijo.

“Extremadura no ha tenido buena suerte desde la conquista de América, pero ahora tiene una gran ventaja estratégica. Es una de las comunidades con mayor diferencia entre generación y consumo de España. Somos excedentarios en energía. Nosotros nos hemos venido a Extremadura, además, porque la región se encuentra en la diagonal digital de la península”, señaló.

Raúl Barrado, Ismael Clemente, Juan Manzano y José Luis Iglesias. / Juan José Ventura

Preparado para todo

En cuanto a la preparación de la infraestructura de Red Eléctrica para el proyecto de centro de datos, asegura que va a preparar las instalaciones de forma que estén en marcha y listas para cuando se reciba la potencia necesaria. “La velocidad de la administración pública es ‘geológica’, la misma que la formación de las montañas y los ríos. La lentitud, además, no es sinónimo de garantías”, ironizó.

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Añadió que la red eléctrica está ‘infrainvertida’ y que la forma de evitar este problema es irse cerca de donde se encuentra la generación de energía, como es el caso de Extremadura. Otro de los asuntos que abordó fue el del almacenamiento energético que a su juicio permite “cosas milagrosas”. Clemente se mostró “absolutamente defensor de la energía nuclear, cuyos residuos son mínimos”. Finalmente, animó a “apretar en educación, pues tras ella vendrá la tecnología”.