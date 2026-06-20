Malpartida de Plasencia: una historia de orgullo, oficio y excelencia constructiva

Malpartida de Plasencia vuelve a mirar este año a una de sus señas de identidad más profundas: la albañilería. El Concurso Nacional Hispano-Luso de Albañilería Chinato alcanza su XXXIX edición convertido en mucho más que una competición técnica. Es una cita con la memoria colectiva de un pueblo que hizo del oficio de construir una forma de vida, una marca de prestigio y un motivo de orgullo transmitido de generación en generación.

La historia de la albañilería chinata -detallada profusamente por el Cronista Oficial Florentino Rodríguez en varios artículos- hunde sus raíces en una época de dificultades, esfuerzo y aprendizaje temprano. En los años de la posguerra, muchos niños de Malpartida de Plasencia comenzaron a ayudar a sus familias desde muy jóvenes, bien en las tareas del campo, bien acompañando a sus padres en las cuadrillas de albañiles. Aquellos primeros pasos, marcados por la necesidad, terminaron dando forma a una tradición profesional que alcanzaría su mayor esplendor a partir de los años sesenta, cuando los albañiles chinatos empezaron a ser reconocidos por su destreza, precisión y calidad en el trabajo.

Celebración del primer concurso de albañilería en 1966. / ARCHIVO CRONISTA FLORENTINO RODRÍGUEZ

Aunque en la primera mitad del siglo XX la estructura social de Malpartida de Plasencia seguía siendo principalmente agrícola y ganadera, la construcción fue ganando peso con el paso de las décadas hasta convertirse en uno de los grandes motores laborales del municipio. En los años de mayor actividad, la localidad llegó a contar con centenares de trabajadores vinculados a la albañilería y decenas de empresas del sector, unas cifras especialmente llamativas para un pueblo de menos de 5.000 habitantes.

Aquel crecimiento no solo tuvo una dimensión económica. También construyó una reputación. Los albañiles chinatos comenzaron a destacar en concursos celebrados por distintos puntos de España, donde coparon primeros puestos y consolidaron el nombre de Malpartida de Plasencia como sinónimo de buen oficio. En 1968, los hermanos Vicente e Isaac Ibáñez Garzón lograron el Premio Nacional de Albañilería en Madrid. Cinco años después, en 1973, Antonio y Luciano Fernández Vivas repitieron el éxito y volvieron a situar a los alarifes chinatos en lo más alto del panorama nacional.

Entrega del Premio Nacional de Albañilería a chinatos en 1973. / ARCHIVO CRONISTA FLORENTINO RODRÍGUEZ

Antes de esos grandes hitos, los profesionales de Malpartida ya habían empezado a dejar huella. Participaron por primera vez en un concurso provincial en 1964, en Jaraíz de la Vera, donde venció la pareja formada por Vicente e Isaac Ibáñez Garzón. El primer concurso celebrado en Malpartida de Plasencia tuvo lugar en 1966 y fue ganado por los albañiles locales Andrés Rodríguez y Faustino Tejerina. A partir de ahí, las cuadrillas chinatas se hicieron habituales en los podios de certámenes provinciales, regionales y nacionales.

De esa trayectoria de éxitos nació también la necesidad de mantener vivo el recuerdo de un oficio que forma parte de la identidad del municipio. El Concurso Nacional Hispano-Luso de Albañilería Chinato se consolidó como una forma de rendir homenaje a los profesionales que hicieron grande el nombre de Malpartida de Plasencia y como una manera de preservar la memoria de una forma de trabajar basada en la precisión, el esfuerzo y la maestría.

Rafael Moneo, en la última edición del concurso. / AINHOA MIGUEL

Durante la celebración del certamen, las parejas participantes se enfrentan a un ejercicio diseñado previamente por un arquitecto y que conocen momentos antes del inicio de la prueba. Entre ladrillos, cemento, yeso y herramientas tradicionales, los concursantes deben demostrar no solo rapidez, sino también fidelidad al plano, limpieza en la ejecución y calidad en el acabado. El concurso reproduce así la esencia del oficio: interpretar, medir, levantar y rematar con rigor.

Cada edición es, al mismo tiempo, una jornada de convivencia, memoria y reconocimiento. Para Malpartida de Plasencia, el concurso no es solo una cita del calendario festivo o profesional. Es también un homenaje a los albañiles que ya no están, a las cuadrillas que llevaron el nombre chinato por toda España y a las familias que hicieron de la construcción una forma de progreso.

Cuadrilla de mujeres en la pasada edición del premio. / EL PERIÓDICO

Nuevo escenario

La XXXIX edición llega en un contexto distinto al de aquellos años de esplendor. El sector afronta hoy retos como la falta de relevo generacional, la escasez de profesionales cualificados y la necesidad de adaptar los oficios tradicionales a nuevas técnicas, materiales y exigencias de sostenibilidad. Sin embargo, el Concurso Chinato sigue siendo una reivindicación del valor de la albañilería y de la importancia de dignificar los oficios vinculados a la construcción.

En los últimos años, además, el certamen ha ampliado su mirada con iniciativas como el Concurso Nacional de Albañilería para Mujeres, impulsado por Pymecon y el Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia con la colaboración de Ella Construye. Esta apuesta refuerza el carácter abierto y actual de una cita que, sin perder sus raíces, busca también dar respuesta a los desafíos presentes del sector.

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Casi cuatro décadas después de su nacimiento, el Concurso Nacional Hispano-Luso de Albañilería Chinato continúa siendo un símbolo de identidad local y de excelencia profesional. En cada edición se mezclan la memoria de los grandes alarifes, el reconocimiento a quienes mantienen vivo el oficio y la confianza en que la albañilería siga formando parte del futuro de Malpartida de Plasencia.