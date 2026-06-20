Malpartida de Plasencia reivindica el orgullo de sus albañiles con el Concurso Chinato

Malpartida de Plasencia volverá a mirar este sábado a uno de los oficios que más han marcado su historia y su identidad colectiva. El Paseo de la Diputación acogerá el XXXIX Concurso Nacional Hispano-Luso de Albañilería Chinato y el II Concurso Nacional de Albañilería Femenino, dos citas que convertirán al municipio, en palabras de su alcalde, Raúl Barrado, en «el epicentro y la capital nacional del sector».

El certamen arrancará a las 8.00 horas con el tradicional reparto de migas extremeñas y la prueba comenzará a las 8.30. Según los datos aportados, el concurso principal cuenta con 22 cuadrillas inscritas, aunque la organización confía en que la cifra pueda elevarse hoy hasta 25 o 26. A ellas se suman las seis parejas que participarán en el certamen femenino.

Ismael Clemente. / Carlos Gil

Las cuadrillas del concurso hispano-luso deberán ejecutar una obra diseñada por la arquitecta Claudia Vivas Martín, cuyo contenido conocerán momentos antes del inicio de la prueba. Durante varias horas, entre cemento, ladrillos, yeso y herramientas tradicionales, los participantes tendrán que demostrar precisión, destreza técnica, interpretación del plano, limpieza y dominio del oficio. El jurado valorará especialmente el ajuste a las medidas, la correcta ejecución y el acabado final.

La dotación económica mantiene al Concurso Chinato entre las citas más atractivas para los profesionales. El primer premio será de 4.000 euros y trofeo; el segundo, de 2.500 euros y trofeo; el tercero, de 1.000 euros y trofeo; el cuarto, de 500 euros y trofeo, y el quinto, de 250 euros y trofeo. El resto de parejas participantes recibirá un accésit de 160 euros.

Arquitecta redactora

La arquitecta redactora, Claudia Vivas Martín, ha sido destacada por el ayuntamiento y por Pymecon por su trayectoria profesional. Formada en Valladolid, donde obtuvo premio extraordinario de carrera, ha desarrollado proyectos, diseños, exposiciones e instalaciones artísticas, trabaja en Acciona desde 2018 y cuenta con experiencia internacional en Abu Dhabi y Emiratos Árabes Unidos. Actualmente, desempeña responsabilidades en Madrid y en la coordinación de proyectos en Estados Unidos.

II Concurso Nacional de Albañilería Femenino. / EL PERIÓDICO

El II Concurso Nacional de Albañilería Femenino consolida también su espacio dentro de la jornada. Si el año pasado participaron cinco cuadrillas, este año ya son seis las parejas inscritas. La prueba contará con proyecto de Laura Baquero, de Ella Construye, y repartirá un primer premio de 1.000 euros y trofeo; un segundo de 750 euros y trofeo; un tercero de 300 euros y trofeo; un cuarto de 200 euros y trofeo; y un quinto de 160 euros y regalo. El resto de participantes recibirá un accésit de 160 euros.

El alcalde de Malpartida de Plasencia, Raúl Barrado defiende que este concurso femenino supone «un orgullo» para Malpartida de Plasencia y representa una forma de visibilizar la incorporación de mujeres a un oficio tradicionalmente masculinizado. También lo situó como una respuesta necesaria ante la falta de mano de obra que preocupa al conjunto del sector.

La jornada incorporará además la entrega del Premio Honorífico Fundación Pymecon al CEO de Merlin Properties, Ismael Clemente, que ofrecerá una ponencia sobre proyectos tractores a las 11.30 horas en la caseta municipal, situada en la avenida Diputación número 1. El presidente de la Federación de la Construcción Pymecon, Juan Manzano, resaltó su trayectoria empresarial, su vinculación familiar con Malpartida de Plasencia y su relación actual con proyectos estratégicos como los centros de datos en Extremadura.

El programa se completa con talleres, exposición de maquinaria, participación de centros de innovación, un caricaturista y una comida de hermandad, de modo que la jornada no se limitará al trabajo de las cuadrillas, sino que funciona también como punto de encuentro profesional, institucional y ciudadano.

La presentación del concurso el pasado jueves en Plasencia sirvió igualmente para abordar la situación de la construcción. Luis Fernando García Nicolás, vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la Diputación de Cáceres, destaca que se trata del concurso con mayor participación del sector en la provincia y subrayó su efecto como motor económico para Malpartida de Plasencia. También recuerda que la construcción atraviesa un buen momento económico, aunque arrastra problemas de fondo, especialmente la falta de mano de obra y la baja aceptación social de algunos oficios.

El más importante

Juan Manzano califica el certamen como «el más importante de España» en su ámbito y defendió que debe seguir creciendo. Recordó que la tradición albañil de Malpartida se remonta especialmente a los años 60, coincidiendo con la construcción del salto de Torrejón, y que hacia 1980 el municipio llegó a contar con más de 20 empresas contratistas y más de 700 profesionales vinculados a la construcción. La crisis de 2008 marcó un punto de inflexión y, según señaló, hoy puede haber entre 15 y 20 albañiles en la localidad.

Para Pymecon, el concurso es una herramienta para dignificar el oficio, recordar su peso histórico en la economía local y afrontar el gran reto del relevo generacional. Manzano advirtió de que Extremadura tiene buenas perspectivas en construcción, especialmente en vivienda, pero solo podrá aprovecharlas si resuelve el déficit de profesionales. Entre las posibles vías, apuntó a una formación más práctica, a la captación de mano de obra y a la industrialización del sector.

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El Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia agrade la colaboración de la Diputación de Cáceres, Pymecon y la Junta de Extremadura, aunque Barrado expresó su deseo de que la administración regional incremente su aportación en próximas ediciones. Organizadores e instituciones invitan a vecinos y visitantes a acercarse durante la mañana de hoy para disfrutar de unos concursos que reivindican como pocos el oficio, la destreza manual y el trabajo artesanal aplicado a la construcción.